Bulgaria primește gratuit sapte nave vânătoare de mine din Belgia și Olanda. Ce a cumpărat România în ultimii ani pentru lupta anti-mină de la Marea Neagră

Belgia și Olanda au decis să transfere gratuit șapte nave vânătoare de mine din clasa Tripartite, nave care au fost decomisionate sau era pe punctul de a fi retrase din serviciu. Navele vor fi modernizate de Bulgaria pentru a fi apoi folosite în Marea Neagră.

Belgia va transfera gratuit cele patru nave MCM tripartite către Bulgaria, pentru a oferi sprijin operațional marinei bulgare și, într-o anumită măsură, Ucrainei, scrie NavalNews.com

Olanda s-a alăturat și ea efortului și va transfera ultimele sale trei nave din această clasă care urmau să fie scoase din uz.

Cele două țări au convenit asupra transferului a patru nave belgiene MCM și trei nave olandeze MCM, inclusiv piese de schimb și un simulator tactic, având în vedere importanța unor capacități puternice de combatere a minelor în regiunea Mării Negre.

Prin urmare, Bulgaria va fi responsabilă de finanțarea punerii în funcțiune și a întreținerii. Navele vor fi modernizate de Bulgaria pentru o sumă de 24 de milioane de euro, iar lucrările vor fi realizate de firme belgiene, scrie rtbf.be

Belgia a început modernizarea flotei sale de nave de vânătoare de mine. O primă navă, Oostende, de tip rMCM (replacement Mine CounterMeasures), va fi livrată la sfârșitul lunii octombrie. Similar, și Olanda a înlocuit toată flota sa de nave din clasa Tripartite.

În iunie 2025, Belgia și Țările de Jos au donat Ucrainei două nave MCM, iar o a treia navă urmează să fie donată la sfârșitul acestui an. Bulgaria va oferi, de asemenea, Ucrainei asistența necesară sub forma instruirii și îndrumării echipajelor acestei clase de nave.

Bulgaria deja operează trei nave din clasa Tripartite

Marina bulgară a achiziționat un vânător de mine din clasa Tripartite din Belgia în 2007 și două din Țările de Jos în 2019. Fosta navă Myosotis a fost transferat în 2009 și redenumită Tsibar.

Fosta navă Maasluis și și fosta navă Hellevoetsluis au fost transferate în 2020 și redenumite Mesta și, respectiv, Struma.

Navele din clasa Tripartite sunt nave vânătoare de mine construite, preponderent, în anii 80.

Navele au o cocă din fibră de sticlă și un deplasament de circa 600 de tone. Au o lungime de 51 de metri și un echipaj de 55 de marinari.

Navele au un radar DUBM 21B pentru descoperirea și clasificarea minelor, precum și câte două dispozitive ECA PAP 104, vehicule subacvatice teleoperabile pentru intervenții.

România a cumpărat două vânătoare de mine din clasa Sandown din Marea Britanie

În lupta anti-mină, Forțele Navale Române aveau până de curând doar patru dragoare maritime din clasa Musca, precum și un puitor de mine din clasa Cosar.

În contextul amenințărilor în creștere cu mine marine în Marea Neagră, România a cumpărat din Marea Britanie pentru circa 150 de milioane de euro două nave vânătoare de mine modernizate din clasa Sandown. Cele două nave britanice au fost lansate la apă în anii 1999 și 2000 (M110 Ramsey și M111 Blyth), dar vin modernizate și cu tehnologie de ultimă generație pentru a conta în lupta împotriva minelor marine.

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, fost HMS Blyth în Marina Regală Britanică, a fost primul dintre cele două vânătoare de mine care a ajuns în România în 2023. Al doilea, M 271 Căpitan COnstantin Dumitrescu, fost HMS Pembroke, a ajuns în România în vara lui 2025.

Nava din clasa Sandown este interoperabilă cu structurile NATO, are un deplasament de 600 de tone, un echipaj de circa 40 de militari, lungimea de 52,5 metri, lățimea de 10,9 metri, pescajul de 2,3 metri și este dotat cu capabilități de luptă contra minelor marine (MCM). Navale au sisteme radar, sonar și armament de calibru mic (un tun de 30mm și mitraliere), iar scopul lor principal este de cercetare, detecție, clasificare, urmărire și distrugere/neutralizare a minelor marine.

Navale sunt realizate din materiale nemetalice, preponderent fibră de sticlă pentru a evita pe cât mai mult să atragă minele marine tradiționale.

La bord, nava se bazează pe trei sisteme cheie cu care depistează, cataloghează și neutralizează minele: sonarul Thales 2093 de mare definiție, în bandă largă și care operează la adâncimi variabile – considerat a fi „de ultimă generație”; sistemul de management al luptei M-Cube, gândit special pentru operarea navelor tip vânător de mine și capabil de operarea sistemelor autonome; sistemul de drone subacvatice telecomandate SeaFox care permit identificarea și neutralizarea de la distanță a minelor de suprafață și de adâncime. Despre aceste sisteme, detalii mai jos.