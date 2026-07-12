Moment emoționant la „Beach, Please!”. Bunicuța virală, omagiată pe scenă de nepot. „M-a învățat multe lucruri”

Festivalierii de la Beach, Please! i-au adus un omagiu bunicii care a devenit virală la ediția din 2025.

Tinerii prezenți la Costinești au avut parte, pe lângă muzică și voie bună, și de un moment special.

Reprezentantul Beach, Please”, Selly, pe numele său real Andrei Șelaru, a urcat sâmbătă seară pe scenă alături de Yusuf, un adolescent de 15 ani, pentru un moment de reculegere în amintirea bunicii sale, care a devenit cunoscută publicului anul trecut, conform Focus Press.

Băiatul avea nevoie de un însoțitor și bunica lui, Afuzii Chiamiran, s-a lăsat înduplecată de adolescent să vină cu el la festival.

Imaginile cu cei doi în stația de autobuz și de la festival au devenit virale și au atras atenția și organizatorilor Beach, Please!.

La ediția din 2025, organizatorii festivalului le-au oferit acces în culise pentru a cunoaște artiștii. Câteva luni mai târziu, Afuzii Chiamiran s-a stins din viață.

Sâmbătă noapte, nepotul ei, Yusuf, a urcat pe scena ediției din 2026 a festivalului, alături de Selly, și a evocat-o pe „bunicuța de la Beach, Please!”.

„Eu am crescut alături de bunica mea și ea m-a învățat multe lucruri. Să îmi fac patul, să îmi împăturesc hainele, dar mai presus de toate să fiu un om bun și să îi respect pe cei din jur. Pierderea ei este cea mai mare…durere prin care am trecut eu, dar faptul că atât de mulți oameni și-au amintit de ea și au trimis un gând înseamnă enorm pentru mine”, a spus Yusuf, în aplauzele publicului.

Adolescentul a pus apoi piesa preferată a bunicii sale, „Sunflower”, cântată de Post Malone și Swae Lee.