Bursa de la București a câștigat peste 2,3 miliarde de lei la capitalizare săptămâna trecută

Bursa de Valori București (BVB) a câștigat săptămâna trecută peste 2,3 miliarde de lei la capitalizare (0,35%), în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a crescut cu aproximativ 2,58 milioane de lei (0,6%), potrivit datelor publicate de BVB și consultate de Agerpres.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 674,17 miliarde de lei în perioada 5 – 9 octombrie 2026, în creștere cu aproximativ 2,37 miliarde de lei față de 671,79 miliarde de lei în săptămâna 28 septembrie – 2 octombrie 2026.

Tranzacțiile cu acțiuni au generat, în această săptămână, un rulaj de 435 milioane de lei, mai mare decât în săptămâna anterioară, când s-au consemnat tranzacții de 432,43 milioane de lei.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 33.400,45 puncte.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost miercuri, 7 octombrie, când s-au consemnat schimburi de 161,28 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost vineri, 9 octombrie, cu tranzacții de 26,69 milioane de lei.

Acțiunile Premier Energy PLC au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 82,1 milioane de lei și o scădere a cotațiilor de 1,46%, urmate de acțiunile Băncii Transilvania, cu 77,45 milioane de lei și o creștere de 2,07%, și cele ale Romgaz, cu 45,32 milioane de lei și o apreciere de 6,4%.

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile One United Properties (+16,39%), MedLife (+11,36%) și Transgaz (+10,95%).

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Bittnet Systems (-15,75%), Comcm (-6,96%) și Socep.