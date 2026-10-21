StartupCafe.ro: Business CheckIn. Anda și Augustin au început cu haine, iar acum „îmbracă” locuințe și spații comerciale

Anda și Augustin Filip (foto) au intrat în antreprenoriat în urmă cu mai bine de un deceniu, când au pornit o afacere cu îmbrăcăminte pentru gravide, pe care au extins-o ulterior către haine de botez. Apoi, cei doi au dezvoltat un al doilea business, Filip Decor, care astăzi îmbină serviciile de design interior cu producția de mobilier la comandă, atât pentru spații comerciale, cât și pentru locuințe. Antreprenorii pregătesc acum următoarea etapă de dezvoltare a afacerii, care include și deschiderea unui showroom în București.

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Articol susținut de BT Stup