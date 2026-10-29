„Ca est-europeni, noi nu am învățat niciodată să lucrăm cu guvernele”. Acest investitor bulgar conduce un fond de 75 milioane EUR și caută cei mai buni antreprenori români să le dea finanțare
Firma de investiții bulgară LAUNCHub Ventures a lansat recent cel de-al treilea fond al său, la o valoare-țintă de 75 de milioane de euro, din care 15 milioane de euro provin din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României.
Într-un interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, liderul fondului, Rumen Iliev, a dat asigurări că va investi cel puțin 15 milioane de euro în startup-uri cu fondatori români, din noul fond, dar trebuie să-i găsească pe cei mai buni antreprenori.
Rumen Iliev, General Partner LAUNCHub Ventures, spune că vine des în România. Recent, noi l-am găsit la evenimentul de startup-uri tech How to Web de la București și l-am luat la întrebări, pentru comunitatea noastră antreprenorială.