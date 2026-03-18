Ca să facă economie de carburanți, Sri Lanka le cere proprietarilor de mașini electrice să nu le mai încarce noaptea

Războiul din Orientul Mijlociu pune în pericol aprovizionarea cu carburanți a Sri Lankăi, determinând guvernul să le ceară proprietarilor de vehicule electrice să le scoată din priză pe timpul nopții pentru a evita vârfurile de consum ale centralelor electrice, transmite France Presse.

Cea mai mare parte a producției nocturne de energie electrică a țării se bazează pe centrale pe cărbune și, mai ales, pe diesel, pe care autoritățile le raționalizează de duminică din cauza întârzierilor în livrarea petrolului pe care îl importă din regiunea Golfului.

Pentru a evita orice întrerupere, președintele Anura Kumara Dissanayake le-a cerut proprietarilor de vehicule electrice să renunțe la reîncărcarea acestora pe timp de noapte, așa cum majoritatea obișnuiesc să facă.

„Acest lucru agravează sarcina care apasă asupra rețelei electrice, suntem obligați să punem în funcțiune toate centralele noastre pentru a satisface cererea”, a spus el marți seara în cadrul unei intervenții televizate.

„Încărcați-le ziua, când merg panourile solare”

„Încărcați-vă mașinile mai degrabă atunci când avem mai multă energie electrică datorită panourilor noastre solare”, a adăugat el.

Peste 10% din parcul auto din Sri Lanka este alcătuit acum din modele electrice, ale căror vânzări au înregistrat o creștere puternică de la ridicarea, anul trecut, a interdicției de import a vehiculelor, ce a fost în vigoare timp de cinci ani.

În discursul său, șeful statului a confirmat dificultățile țării sale de a se reaproviziona cu hidrocarburi, precizând că două nave încărcate cu 90.000 de tone de țiței sunt blocate în regiunea Golfului din cauza luptelor.

„Guvernul nostru poartă discuții cu țările prietene, am înregistrat progrese considerabile”, a asigurat el, precizând că negocierile vizează livrarea de produse rafinate provenite din Rusia și din India vecină.

Pentru a-și conserva rezervele reduse de combustibil, guvernul de la Colombo a instituit, începând de miercuri, săptămâna de lucru de patru zile.

