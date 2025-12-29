Ca urmare a trecerii la euro, BNR va elimina Leva bulgară din lista cursurilor pieței valutare. Principalele etape ale introducerii euro de Bulgaria

Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro și a adoptării monedei euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026, Banca Națională a României va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgărești (BGN) în raport cu leul (RON), au transmis luni HotNews oficialii BNR.

Bulgaria va avea un loc la masa deciziilor pentru zona euro și se va putea exprima cu privire la viitorul monedei noastre comune, arată Banca Centrală Europeană.

Rata de conversie: 1 EUR = 1,95583 BGN

Ce rol are euro pentru băncile și companiile bulgare?

Când se face trecerea la noua monedă, unele prețuri pot crește, dacă comercianții cu amănuntul aleg să profite de tranziție pentru a obține avantaje necuvenite. Bulgaria va dispune, totuși, de măsuri și mecanisme de siguranță eficace pentru a preveni astfel de situații.

În lunile premergătoare și ulterioare trecerii la noua monedă, toate prețurile vor fi afișate atât în moneda leva, cât și în euro, astfel încât consumatorii să poată verifica cu ușurință corectitudinea conversiilor. Autoritățile naționale vor monitoriza și vor pune în aplicare cu strictețe utilizarea corectă a ratei de conversie pentru a proteja cetățenii bulgari împotriva unor majorări nejustificate ale prețurilor.

Ratele dobânzilor

Începând cu luna ianuarie, ratele dobânzilor în Bulgaria vor urma în mod direct deciziile Consiliului guvernatorilor BCE, care iau în calcul condițiile economice ale zonei euro în ansamblu. Guvernatorul Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) va lua parte la ședințele Consiliului guvernatorilor în calitate de membru cu drepturi depline.

Preschimbarea levei bulgărești în euro

La bănci comerciale și oficii poștale

Până la data de 30 iunie 2026, poți preschimba gratuit bancnotele și monedele de leva bulgărească în euro la băncile comerciale și la unele oficii poștale din Bulgaria. După această dată, băncile comerciale și oficiile poștale vor continua să ofere acest serviciu cel puțin până la data de 31 decembrie 2026, însă pot percepe o taxă.

Pentru tranzacțiile individuale cu o valoare mai mare de 30 000 BGN, este necesară notificarea băncii comerciale cu cel puțin trei zile lucrătoare în avans. La oficiile poștale, limita de schimb zilnică este de 10 000 BGN pe persoană. Cu toate acestea, pentru tranzacțiile individuale care depășesc 1 000 BGN, oficiul poștal trebuie informat cu trei până la cinci zile lucrătoare în avans.

La Banca Națională a Bulgariei

Poți preschimba gratuit și pe termen nelimitat bancnote și monede de leva bulgărească în euro la Banca Națională a Bulgariei. Serviciul este disponibil la sediul central din Sofia, precum și la sucursalele companiei Cash Services Company AD din Sofia, Plovdiv, Burgas, Varna și Plevna. Pentru mai multe informații, consultă website-ul Băncii Naționale a Bulgariei și secțiunea conținând răspunsurile la întrebări frecvente privind aderarea la zona euro (disponibile numai în limba bulgară).

La alte bănci centrale naționale din zona euro

În perioada 1 ianuarie-2 martie 2026, și alte bănci centrale naționale (BCN) din zona euro vor preschimba bancnote de leva bulgărească gratuit, la paritatea fixă. Limita de schimb este de 2.000 BGN pe solicitant/tranzacție într-o zi.

Principalele etape ale introducerii euro de către Bulgaria – pe scurt

8 iulie 2025- Consiliul UE aprobă aderarea Bulgariei la zona euro.

8 august 2025 – Prețurile sunt afișate atât în leva, cât și în euro timp de un an.

1 noiembrie 2025 – Începerea alimentării anticipate și a alimentării anticipate secundare cu numerar în euro a băncilor comerciale.

1 decembrie 2025- Alimentarea anticipată secundară cu seturi inițiale de monede euro destinate firmelor și publicului.

1 ianuarie 2026 – Este introdus euro, iar bancnotele și monedele euro sunt puse în circulație. Timp de o lună, atât numerarul în leva, cât și cel în euro pot fi utilizate pentru efectuarea plăților.



Conturile bancare în leva sunt convertite automat în euro.



Bancnotele și monedele de leva pot fi preschimbate gratuit în euro la băncile comerciale, la unele oficii poștale și la Banca Națională a Bulgariei.

1 februarie 2026 – Bancnotele și monedele euro devin singurele mijloace legale de plată.

30 iunie 2026 – Băncile comerciale și oficiile poștale pot începe să perceapă comisioane pentru preschimbarea bancnotelor și monedelor de leva.

1 ianuarie 2027 – Băncile comerciale și oficiile poștale nu mai au obligația de a preschimba bancnotele și monedele de leva.

Bancnotele și monedele de leva pot fi preschimbate pe termen nelimitat, gratuit și fără restricții la Banca Națională a Bulgariei.