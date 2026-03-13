Trump, cea mai nouă versiune despre evoluția războiului cu Iranul: „Foarte rapid”

Președintele american Donald Trump a afirmat joi că războiul cu Iranul evoluează „foarte rapid”, după ce noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a promis, în primul său mesaj public, să răzbune atacurile americane și israeliene asupra Republicii Islamice, scrie AFP.

„Situația cu Iranul evoluează foarte rapid. Totul merge foarte bine, armata noastră este de neegalat”, a declarat liderul american, la Casa Albă.

Iranul „este cu adevărat o națiune a terorii și a urii, iar astăzi plătesc un preț foarte mare pentru asta”, a adăugat președintele american, în cadrul unui eveniment, alături de prima doamnă a SUA, Melania Trump.

În ultimele zile, Donald Trump a transmis semnale contradictorii cu privire la evoluția războiului, declanșat pe 28 februarie odată cu atacurile israeliano-americane asupra Iranului, conflictul extinzându-se apoi în întreaga regiune.

El a susținut miercuri că Statele Unite au „câștigat” războiul împotriva Iranului și că conflictul ar putea lua sfârșit „foarte curând”, insistând totuși asupra necesității pentru continuarea luptelor. „Nu vrei niciodată să spui prea devreme că ai câștigat. Noi am câștigat”, a spus Trump, la un miting de campanie organizat în Hebron, Kentucky. „În prima oră, totul s-a terminat”, a mai afirmat liderul de la Casa Albă.

Până acum, președintele american nu a răspuns direct la primul mesaj al noului lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, care a promis joi că va răzbuna atacurile americano-israeliene, că va menține presiunea asupra strâmtorii Ormuz și că bazele militare americane din regiunea Orientului Mijlociu vor fi țintite în continuare.

Prețurile petrolului au crescut din nou joi, în urma opririi aproape totale a traficului pe această rută maritimă strategică – strâmtoarea Ormuz, controlată de facto de Iran și pe care sunt livrate aproximativ 20% din exporturile de petrol și gaz natural lichefiat (GNL) la nivel mondial.

Dar Trump a afirmat, anterior în cursul zilei de joi, într-un mesaj postat în mediul online, că este „mult mai important” pentru el să împiedice „imperiul malefic” al Iranului să obțină arme nucleare decât îngrijorarea cu privire la creșterea prețurilor petrolului din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Statele Unite sunt, de departe, cel mai mare producător de petrol din lume, așa că, atunci când prețul petrolului crește, câștigăm foarte mulți bani. ÎNSĂ, pentru mine, în calitate de președinte, este mult mai important și mai interesant să împiedic un imperiu malefic, Iranul, să dețină arme nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu și, de fapt, întreaga lume. Nu voi permite niciodată să se întâmple asta! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump, în mesajul de pe rețeaua lui de socializare, Truth Social.