Cablurile de pe stâlpii din București: Cât a fost mutat până acum în subteran în rețeaua Netcity și ce situație absurdă reclamă micii furnizori de internet

Cablurile de internet și televiziune au fost scoase de pe stâlpi pentru aproape jumătate din clădirile din București. Totuși, Migrarea în subteran a cablurilor a afectat piața micilor furnizori de internet, TV și telefonie fixă care reclamă o situație absurdă în zonele unde există preponderent case: conectarea unui client depășește prețul abonamentului.

Rețeaua subterană de fibră optică și infrastructură telecom Netcity din Capitală acoperă în prezent peste 3.000 de kilometri și conectează peste 70.000 de clădiri (blocuri, case și sedii de firme), aproape jumătate din clădirile și casele din București, potrivit datelor furnizate HotNews de Netcity Telecom, firma care gestionează această rețea.

Netcity Telecom deține o poziție de monopol, având, prin contract de concesiune semnat în iunie 2008 cu Primăria Capitalei, dreptul exclusiv de a implementa și administra reţeaua Netcity, pentru o perioadă de 49 de ani. Pe durata contractului, Netcity Telecom plătește Primăriei Municipiului București o redevență de 12% raportată la veniturile obținute din serviciile de bază.

„Până în prezent Netcity a plătit către PMB 16,3 milioane de euro”, au transmis pentru HotNews reprezentanții companiei.

Care este stadiul rețelei Netcity în București

„Compania a implementat cu succes peste 3.000 km de infrastructură telecom subterană în București. Această lungime este cumulată din prima fază de implementare, de circa 1.750 km construiți până în 2022, și faza a doua de extindere accelerată, de aproximativ 1.250 km.

Rețeaua include în prezent peste 70.000 de branșamente”, a declarat pentru HotNews Tiberius Popa, directorul comercial al Netcity Telecom.

Dezvoltarea actuală se concentrează în cadrul fazei a doua de implementare, care acoperă și urmează să acopere în continuare cu prioritate zonele secundare, străzile adiacente marilor bulevarde ale Capitalei, unde este nevoie urgentă de infrastructură pentru eliberarea stâlpilor, spune acesta.

„Din datele pe care le deține Netcity, în București sunt aproximativ 150.000 de clădiri și case cu aproximativ 1.000.000 de spații locative/business. Dintre acestea Netcity acoperă aproximativ jumătate – circa 70.000 dintre clădiri și circa 600.000 de spații locative/birouri”, au transmis reprezentanții firmei către HotNews.

Cablurile aeriene, date jos pe încă 150 de kilometri

Netcity colaborează în acest moment cu Primăria Capitalei pentru extinderea acoperirii în noi zone și pentru finalizarea dezafectării cablurilor de telecomunicații aeriene pentru încă 150 km de rețea care sunt deja construiți, a transmis compania.

„În cadrul fazei a doua a proiectului, operațiunile de migrare în subteran și dezafectare a cablurilor aeriene sunt deja finalizate complet pentru circa 1.100 km. Restul de 150 km deja construiți se află în faza de accelerare a procedurilor în colaborare cu autoritățile. Procesul fizic de dezafectare implică un demers comun: Netcity finalizează rețeaua din subteran și trimite notificări oficiale, operatorii telecom își mută efectiv conexiunile clienților în noua infrastructură, iar faza finală, tăierea și strângerea cablurilor vechi de pe stâlpi, este executată de Municipalitate.” a afirmat Tiberius Popa.

Cine deține Netcity Telecom

„Investițiile totale realizate în proiect depășesc 100 de milioane de euro. Noua structură de guvernanță și stabilitate financiară este garantată de acționariat: fondul francez Meridiam, cu active globale gestionate de peste 23 miliarde de euro, deține 80% din companie, iar partenerul strategic local E-Infra asigură expertiza tehnică pe partea de construcție (EPC) și operațiuni (O&M)”, a mai menționat directorul comercial al companiei.

Netcity Telecom este deținută în prezent de fondul francez de investiții Meridiam (80%) și de Direct One (cc. 20%), potrivit datelor Termene.ro.

Operatorul Direct One este deținut de grupul E-Infra (99.99994% din acțiuni) și Teofil Ovidiu Mureșan (0.00006% din acțiuni). Grupul E-Infra este controlat de Teofil Ovidiu Mureșan (55% din acțiuni), Simion Adrian Mureșan (25%) și de Marian Pantazescu (20%).

La înființare și în primii ani ai proiectului (începând cu 2008), rețeaua Netcity a fost dezvoltată de grupul UTI, controlat de omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, care în anul 2017 și-a vândut întreaga participație către Direct One.

Ce acoperire are rețeaua Netcity

„În prezent, baza de clienți numără peste 40 de entități din categoria companii, operatori telecom, autorități locale și guvernamentale. Netcity funcționeaza pe modelul de tarife reglementate de ANCOM, iar poziția strategică a companiei în București asigură o ocupare ridicată a rețelei și stabilitate pe termen lung a tarifelor”, susține Tiberius Popa, directorul comercial al Netcity Telecom.

Compania prezintă pe site-ul propriu o hartă actualizată cu acoperirea rețelei, inclusiv cu zonele în care termenul de migrare în subteran a cablurilor aeriene a fost depășit și în care urmează dezafectarea acestor cabluri.

„Netcity operează sub un contract de concesiune exclusivă pe o durată de 49 de ani cu Primăria Municipiului București (PMB), cedând o redevență de 12% către bugetul local. Contractul garantează toate autorizațiile și prevede migrarea obligatorie a rețelelor aeriene. Din punct de vedere al execuției, toate obligațiile contractuale au fost îndeplinite, s-a finalizat Faza 1 (1.750 km – bulevarde mari și zone centrale) și continuam cu Faza 2 (deja construiți 1.250 km – străzi secundare).”, a mai spus Tiberius Popa.

Efectul advers: Numărul furnizorilor mici de internet s-a redus semnificativ

Aspectul vizual al Capitalei s-a îmbunătățit vizibil prin migrarea rețelelor de cabluri aeriene în subteran, dar pe de altă parte, numărul furnizorilor mici și medii de servicii de internet, TV și telefonie fixă s-a redus semnificativ susține pentru HotNews Eric Băleanu, președintele InterLan, o asociație non-profit care reprezintă peste 50 de operatori alternativi de comunicații la nivel național.

„Numărul operatorilor alternativi activi în București s-a redus semnificativ în ultimii ani, pe fondul consolidării pieței și al creșterii costurilor de operare. În unele zone ale orașului au rămas foarte puțini operatori independenți, iar în anumite sectoare există doar unul sau doi furnizori locali.”, a declarat pentru HotNews Eric Băleanu.

Președintele asociației InterLan spune că „în general, termenele de migrare comunicate pentru dezafectarea rețelelor aeriene sunt considerate rezonabile de către operatorii alternativi. Majoritatea operatorilor afectați reușesc să planifice și să execute migrarea în intervalele stabilite, iar o parte dintre aceștia au deja cea mai mare parte a infrastructurii migrată în rețeaua Netcity”.

„Acest fenomen reduce concurența”

Principala provocare nu este reprezentată de termenele de execuție, ci de costurile asociate utilizării infrastructurii subterane și de impactul acestora asupra sustenabilității economice a serviciilor, în special în zonele cu locuințe individuale, subliniază acesta.

„Operatorii alternativi atrag atenția că problema nu este doar nivelul costurilor, ci și diferența de capacitate financiară dintre actorii din piață. Operatorii mari își permit să opereze anumite zone cu marje foarte reduse sau chiar în pierdere, compensând aceste costuri din alte segmente ale afacerii. În schimb, pentru operatorii alternativi, costurile ridicate ale infrastructurii subterane în zonele cu locuințe individuale pot transforma rapid o zonă profitabilă într-una neeconomică”, susține Eric Băleanu.

„În aceste condiții”, adaugă el, „mulți operatori alternativi sunt nevoiți să renunțe la extinderi planificate, să oprească dezvoltarea în anumite cartiere sau chiar să închidă zone existente de acoperire, ceea ce poate conduce la pierderea a sute de clienți. Pe termen lung, acest fenomen reduce concurența și limitează opțiunile disponibile pentru consumatori”, spune Băleanu.

Cabluri pe stalpii de langa Intercontinental, (fotografie de arhivă) / Foto: Hotnews

Ce costuri are un furnizor de internet pentru a intra în rețeaua Netcity

HotNews l-a întrebat pe pe președintele InterLan care sunt costurile pentru utilizarea infrastructurii Netcity și în ce măsură sunt afectați furnizorii mici și medii de internet.

Conform tarifelor actuale, a explicat el, costurile de acces la infrastructura Netcity sunt de aproximativ:

73,16 euro/km/lună pentru canalizația de transport (de-a lungul străzilor);

0,224 euro/metru/lună pentru canalizația de racord (între canalizația de transport și imobilul deservit)

Conectarea unui client care stă la casă depășește prețul abonamentului

Operatorii alternativi atrag atenția că aceste tarife sunt exprimate în euro și au un impact semnificativ asupra costurilor operaționale, în special pentru operatorii cu baze reduse de clienți.

„O problemă semnalată frecvent este situația zonelor de case, unde structura tarifară aplicată este similară cu cea utilizată în zonele de blocuri, deși densitatea de clienți este mult mai redusă. În aceste condiții, costul lunar al infrastructurii necesare pentru conectarea unui client poate ajunge să depășească valoarea abonamentului de servicii.

Problema principală nu este migrarea în sine, ci faptul că operatorii alternativi concurează într-o piață în care abonamentul rezidențial de bază costă aproximativ 7 euro pe lună, în timp ce costurile infrastructurii subterane continuă să crească. Acest lucru face dificilă recuperarea investițiilor și descurajează extinderea rețelelor, în special în zonele de case”, a precizat președintele InterLan.

Cabluri de internet (2024) / Foto: Lola García-Ajofrín/ El Confidencial

Concurența, așteptată să scadă în continuare

Operatorii alternativi privesc cu îngrijorare planurile de extindere a infrastructurii subterane în condițiile în care numărul furnizorilor activi de servicii de comunicații electronice din București s-a redus semnificativ în ultimii ani, spune acesta.

„În multe zone ale orașului există astăzi un singur operator alternativ sau cel mult doi, față de situația existentă în urmă cu 10-15 ani. Ne temem că, în lipsa unor condiții economice care să permită dezvoltarea și menținerea unei piețe concurențiale, noile investiții în infrastructură vor deservi un număr tot mai redus de operatori. Există riscul ca extinderea rețelei subterane să fie realizată într-un context în care diversitatea furnizorilor este deja în scădere, iar barierele economice pentru intrarea unor noi operatori pe piață sunt ridicate”, afirmă Eric Băleanu.

„Din perspectiva operatorilor alternativi, obiectivul nu ar trebui să fie doar extinderea infrastructurii, ci și menținerea unui cadru care să permită existența unui număr cât mai mare de furnizori independenți, astfel încât consumatorii să beneficieze în continuare de concurență, inovație și opțiuni reale de alegere. Aceste preocupări sunt reflectate și în analize independente. Potrivit Internet Society, organizație internațională non-profit care monitorizează dezvoltarea Internetului la nivel global prin platforma Pulse, nivelul concurenței pe piața serviciilor de acces la Internet din România este clasificat drept „Very Poor”, iar indicatorii de reziliență se situează sub media europeană”, mai spune președintele Interlan.