Cadouri de protocol primite de Nicolae Ceaușescu, din nou în licitație!

Povești diplomatice și rarități de colecție, în „Licitația de Crăciun – Bijuterii și Artă Decorativă în Aur și Argint”! Cel mai nou eveniment propus de Casa de Licitații A10 by Artmark aduce piese cu proveniențe impresionante. În centrul selecției se află obiecte care au aparținut lui Nicolae Ceaușescu, între care și un ceas de buzunar Monthal, primit în 1962, la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Italian, însoțit de certificat R.A.A.P.P.S., de la prețul de pornire 1.500 de Euro.

Deosebit de interesante, dar și utile, sunt și darurile de protocol primite de la împăratul Hirohito (în 1975) și de la fostul cancelar german Helmut Kohl (în 1984): o pereche de rame din argint decorate cu stema imperială din aur a Japoniei (de la 1.600 de Euro), respectiv o pereche de rame din argint (de la 800 de euro) – însoțite și ele de certificat R.A.A.P.P.S.

„Pentru noi, românii acelei vremi, Nicolae Ceaușescu era turistul numărul 1. Am fost foarte surprinsă să văd că, din fiecare vizită, se-ntorcea cu obiecte mari… Cadourile acestea, după cum arată inventarele, inventarele făcute de către gospodăria de partid, care era antrepriza ce deservea demnitarii din cartierul Primăverii, aveau două destinații: fie mergeau la Muzeul de Istorie a României, fie erau păstrate de ei…”, explică, pentru canalul de YouTube Artmark, prof. univ. Lavinia Betea (Psihologie Politică & Istoria Comunismului).

Evenimentul prezintă și o elegantă colecție de bijuterii de sec. XIX a familiei Polizu, toate conservând patină și Belle Epoque, pornind în licitație de la prețuri foarte accesibile – spre ex. o broșă din aur roz, cu diamante și email negru (de la 1.300 de euro) și un inel din aur cu diamant solitaire (de la 700 de euro). Selecția este completată și de câteva bijuterii importante, de excepție, precum: colierul „Nuit au Château”, din aur alb și platină, pavé cu diamante (de la 22.000 de Euro), un spectaculos inel cu un safir uriaș Kashmir și diamante fancy (de la 15.000 de Euro), precum și un inel Dior unicat, decorat cu jad portocaliu sculptat cu dragon, safire și diamante (de la 10.000 de Euro).

După bunul obicei al casei, toate raritățile selectate pentru licitații pot fi admirate și de marele public iubitor de frumos, în expozițiile cu intrare liberă de la Palatul Cesianu-Racoviță, care este zilnic deschis (de luni până duminică), între orele 10.00 și 20.00.

