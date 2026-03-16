Simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii susțin azi proba scrisă la limba și literatura română

Elevii de clasa a VIII-a susțin luni proba scrisă la Limba și Literatura Română, în cadrul simulării pentru Evaluarea Națională 2024. Deși examenul se desfășoară în peste 97% dintre școli, în alte 127 de unități proba a fost suspendată din cauza boicotului profesorilor.

Simularea se desfășoară în 4.527 de unități de învățământ din țară, potrivit Ministerului Educației. În schimb, în 40 de unități de învățământ din București, peste 3.000 de elevi nu vor susține simularea din cauza boicotului profesorilor, conform datelor transmise de ISMB la solicitarea Edupedu.ro.

Sindicatele din Educație au avertizat săptămâna trecută că simulările vor fi „serios perturbate”. Conform sindicaliștilor FSLI și „Spiru Haret”, rezultatele unui referendum intern arată un nivel uriaș de nemulțumire: peste 73.000 de angajați au decis să NU participe la simulări, iar alți 40.000 au optat direct pentru grevă în această perioadă.”

Simularea Evaluării Naționale se desfășoară în perioada 16-18 martie, ordinea probelor fiind: Limba și Literatura Română, Matematica și Limba maternă. Rezultatele sunt așteptate în 30 martie.

Cât durează proba scrisă

Probele încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, conform regulilor stabilite de Ministerul Educației. Accesul în săli este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valid.

Candidații care doresc să predea lucrările mai devreme pot părăsi sala de examen după cel puțin o oră de la începerea probei, însă fără a lua cu ei subiectele. În situații excepționale, care necesită anularea și rescrierea lucrării, timpul de redactare poate fi prelungit cu cel mult o oră, conform procedurii oficiale.

Calendar simulare Evaluare Națională 2026

16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă

– Matematică – probă scrisă 18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

Limba și literatura maternă – probă scrisă 30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026 – Proba E) a) – Limba și literatura română – probă scrisă

24 martie 2026 – Proba E) c) – proba obligatorie a profilului – probă scrisă

25 martie 2026 – Proba E) d) – proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

26 martie 2026 – Proba E) b) – Limba și literatura maternă – probă scrisă

16 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

Calendar Evaluare Națională 2026

Examenul propriu-zis pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în luna iunie.

Calendar Evaluare Națională 2026 pentru clasa a VIII-a:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 iunie 2026 – Matematică

– Matematică 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate sunt afișate la începutul lunii iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor sunt publicate câteva zile mai târziu.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul: