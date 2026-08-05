Călătorești cu copilul și zborul întârzie sau e anulat? Drepturile pe care puțini părinți le cunosc

Dacă avionul întârzie câteva ore sau pleacă abia a doua zi, compania aeriană are obligații clare față de pasageri. Părinții pot avea dreptul nu doar la despăgubiri, ci și la mese, cazare și rambursarea cheltuielilor făcute de familie.

Explicăm, pe înțelesul tuturor, ce spune Regulamentul european privind drepturile pasagerilor aerieni și ce faci dacă Ryanair, Wizz Air sau alt operator nu îți oferă ajutor.

„Copiii mei de doi și cinci ani nu au mâncat o masă adevărată timp de aproape 24 de ore din cauza unei întârzieri a unui zbor Ryanair”. Așa își începe povestea pe LinkedIn o mamă care spune că familia a ajuns acasă abia a doua zi. Iar după ce și-a plătit singură hotelul și mesele, compania i-a respins inițial cererea de rambursare. Situații ca aceasta ridică aceeași întrebare pentru mulți părinți: ce drepturi ai atunci când zborul întârzie și călătorești cu un copil?

Compania aeriană nu poate spune doar „așteptați”

Când rămân blocați într-un aeroport cu un copil, cei mai mulți părinți încearcă să găsească rapid apă, mâncare sau un loc în care cel mic să se poată odihni. Puțini știu însă că, înainte de a discuta despre despăgubiri, regulamentul european le oferă un alt drept: dreptul la asistență.

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