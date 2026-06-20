Calculele taberei anti-Bolojan: Cum vor o parte din delegați să boicoteze congresul PNL

Liderii anti-Bolojan pregătesc un boicot pentru duminică: au pus deja 16 organizații PNL pe lista absenților de la Congres, potrivit surselor HotNews. Dacă boicotul reușește, aproape jumătate dintre cei 2.500 de delegați așteptați nu vor ajunge la evenimentul în care va fi aleasă noua conducere a partidului, din care va fi exclus Adrian Veștea. Sunt însă lideri trecuți pe lista anti-Bolojan care au confirmat pentru HotNews că merg la Congres. Un alt lider, care nu merge la Congres, îl susține pe Bolojan pentru funcția de președinte.

Cine sunt liberalii care lipsesc de la Congres

Adrian Veștea deschide lista celor care s-au poziționat împotriva lui Ilie Bolojan. Vineri, imediat după convocarea Congresului, premierul desemnat a criticat conducerea partidului pentru că nu a amânat cu o săptămână evenimentul, astfel încât să-și depună și el candidatura. În aceeași seară, i-a anunțat pe colegii din PNL că nu va participa, potrivit surselor HotNews.

„Consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț.”, a scris premierul desemnat pe Facebook.

În ciuda criticilor, Veștea nu a depus nicio solicitare în interiorul partidului pentru schimbarea datei, a atenționat liberala Gabriela Horga, propusă în noua conducere a PNL.

Marile absențe de la Congresul PNL (surse HotNews)

Adrian Veștea – prim-vicepreședinte PNL; președinte PNL Brașov

Cătălin Predoiu – ministru PNL, fost prim-vicepreședinte PNL

Alina Gorghiu – președinte PNL Argeș

Rareș Bogdan – europarlamentar PNL

Toma Petcu – vicepreședinte PNL, președinte PNL Giurgiu

Sorin Câmpeanu – fost ministru al Educației

Alin Tișe – președintele CJ Cluj

Valeriu Iftime – președinte PNL Botoșani.

Vlad Nistor – fost europarlamentar PNL

Liderii care contestă Congresul, dar îl onorează cu prezența

Inițiatorii boicotului mizează pe absența a 16 lideri de filiale și a peste 1.000 de delegați.

Deși este luat în calcul pentru această mișcare de contestare a Congresului, Alexandru Popa, președintele PNL Brăila, a confirmat pentru HotNews că va merge la eveniment.

Popa este unul dintre semnatarii cererilor depuse la Tribunalul Ilfov, prin care se încearcă anularea deciziilor de convocare a Consiliului și Congresului. O altă contestatară care va participa la Congres este fosta ministră a Educației Monica Anisie.

Un susținător al lui Veștea s-a scuzat în fața președintelui PNL pentru absență

Președintele organizației PNL din Botoșani, Valeriu Iftime, care s-a opus deciziilor „anti-Veștea” luate de conducerea PNL, nu merge duminică la Congres.

Într-o discuție cu HotNews, liberalul susține că nu este vorba despre un boicot în dreptul său. Spune că i-a anunțat atât pe Ilie Bolojan, cât și pe Adrian Veștea că trebuie să ajungă la un eveniment important. Însă, are o poziție clară.

„Cred că ne grăbim foarte tare. Noi, liberalii, conducerea, ne grăbim. Ne grăbim făcând niște acuzații acum, forțând un congres cu 2.000 oameni ca să modificăm un statut, care este o chestiune ultra-importantă și necesită un timp de analiză. Nu poți în două zile să faci modificări radicale de statut. Cred că este un fel de luptă surdă din care toată lumea pierde. Îmi pare rău că e așa.”, spune Iftime.

Susținător al premierului Veștea, dar nu al președintelui Veștea

Întrebat de HotNews dacă ar vota o nouă conducere cu Ilie Bolojan președinte, Ciprian Ciucu prim-vicepreședinte și opt vicepreședinți executivi, liberalul spune: „Eu vreau ca domnul Bolojan să rămână președintele partidului. Aș vota pentru asta. Însă, schimbarea statutului cu un singur prim-vicepreședinte și niște vicepreședinți este iar o chestiune foarte complicată. Păi nu poți să ai trei vicepreședinți care au primit niște voturi anul trecut – domnul Predoiu, domnul Veștea au obținut cele mai multe voturi – și altă dată „Hop!”, s-a schimbat structura.”

Deși îl susține pe colegul său liberal pentru funcția de premier, Iftime crede că Veștea nu are șanse să câștige și alegerile interne din partid.

„Eu nu cred că are succes pe chestiunea asta. Orice schimbare din partid făcută acum – de conducere, de organizare – eu zic că este grăbită și este făcută în pripă.”, a mai declarat președintele CJ Botoșani.

Congresul extraordinar, convocat cu patru zile înainte

Motivul pentru care o parte dintre cei din tabăra anti-Bolojan boicotează Congresul este pentru a contesta deciziile luate. Spun că evenimentul a fost convocat pe repede înainte. Nu sunt de acord cu modificările statutare și nici cu moțiunea depusă de Bolojan pentru modificarea structurii Biroului Național.

Miercuri, în ședința Biroului Politic Național, liderii PNL au decis calendarul convocării Congresului în care să fie modificat statutul și conducerea PNL: vineri, de la ora 17:00, a avut loc ședința Consiliului Naţional pentru convocarea oficială a Congresului.

Duminică, sunt invitați 2.500 de delegaţi din toată ţara, dintre care 500 de drept şi 2.000 aleşi de organizaţiile partidului din teritoriu. Cei care vor ajunge, vor vota o nouă structură a conducerii și o nouă formă a statutului. Adrian Veștea nu va fi exclus din partid duminică, însă, își va pierde funcția de conducere.