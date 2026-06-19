Tabăra Veștea, o nouă mutare în instanță. Cererea depusă tot la Tribunalul Ilfov. Ce termen a primit acum după ce prima a fost judecată cu viteză fulger

Aripa Veştea din PNL a depus la Tribunalul Ilfov o nouă cerere de suspendare a două decizii luate la ședința de luni a conducerii partidului. Acum, tabăra Veștea vrea să suspende deciziile prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul Extraordinar. Dosarul a ajuns la același complet ca și primul, însă este o diferență față de primul dosar, care a primit decizia în mai puțin de o oră și jumătate: de data asta, Tribunalul nu a mai stabilit termenul în aceeași zi.

Consiliul Național are loc astăzi de la ora 17.30, iar Congresul extraordinar al PNL are loc duminică, 21 iunie

Tabăta Veștea, care contestă cele două decizii, susține că atât Consiliul Național Extraordinar, cât și Congresul Extreordinar au fost organizate „cu scopul evident de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă”, scrie News.ro, care publică detalii din contestația depusă.

De asemenea, aceştia au introdus o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Naţional Liberal şi a preşedintelui partidului, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor şi obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.

Nu se mai judecă imediat, ci pe 3 iulie

La fel ca și în primul caz, dosarul care apare înregistrat la Tribunalul Ilfov are ca obiect „ordonanța președințială”, un instrument juridic care permite judecarea unei cauze în regim de urgență, cu adoptarea unei măsuri provizorii până la pronunțarea unei sentințe definitive pe fondul cauzei.

Potrivit datelor de pe portal, contestația a fost depusă de aceeași 16 liberali care au făcut și prima contestație.

Monica Anisie

Andrei Baciu

Sorin Cîmpeanhu

Mihai Culeafă

Alina Gorghiu

Ion Iordache

Aneta Matei

Ciprian Pandea

Nicoleta Pauliuc

Alexandru Popa

Răzvan Sorin Prisca

George Scarlat

Ionuț Stroe

Mihai Vestea

Sebastian Rusu

Eduard Mititelu

Doar că acum, dosarul nu se mai judecă imediat, ci a primit ca termen data de 3 iulie, adică după ce au loc cele două ședințe pe care tabăra Veștea încearcă să le suspende.

Prima cerere de ordonanță președințiale, judecată cu viteză-fulger

Prima contestație depusă la Tribunalul Ilfov de tabăra Veștea a fost aprobată în aceeași zi de instanță, în aproximativ o oră și jumătate, după ce a fost depusă. Tabăra Veștea a reușit astfel să blocheze două hotărâri ale Biroului Permanent, prin care conducerea partidului a stabilit să nu fie votat Guvernul Veștea, iar cei care o vor face – totuși – să fie excluși din partid.

O analiză HotNews a arătat că această cerere a fost judecată cu o viteză atipică. În 2026, Tribunalul Ilfov a avut 41 de cereri de ordonanțe președințiale și niciuna nu a primit termen de judecată în aceeași zi, nici măcar în cazul unui „minor în risc”.

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