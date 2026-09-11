Calea Victoriei, pietonală doar sâmbătă. Ce activități au loc în cadrul programului „Străzi Deschise – Bucureşti”

Calea Victoriei devine pietonală doar sâmbătă, între orele 10:00 şi 23:00. Bucureştenii şi turiştii sunt invitaţi să descopere un program care aduce împreună experienţe culturale, activităţi educative, artă, iniţiative de implicare civică şi momente artistice, pentru o zi dedicată întâlnirii şi explorării oraşului.

Prima zi din weekend aduce, între 10:00 şi 13:00, în zona Cercului Militar Naţional, evenimentul „Ceai pentru armonie – Ziua culturii şi turismului din provincia Guangxi”, o experienţă dedicată tradiţiilor şi culturii chinezești, organizată de Centrul Cultural Chinez, relatează News.ro.

La Statuia Iuliu Maniu, între 12:00 şi 16:00, publicul va avea ocazia să îi întâlnească pe membrii echipei filmului pentru copii şi familie „Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, premiat la Berlinale şi la alte festivaluri internaţionale. O parte din echipă va fi prezentă alături de copiii-actori pentru o întâlnire informală, cu jocuri ale copilăriei, joacă în aer liber şi premii pentru curaj. Cei mici vor putea afla mai multe despre film direct de la realizatori şi se vor putea juca împreună cu actorii-copii.

Între 12:00 şi 19:00, în zona Parcului Kretzulescu, Asociaţia Artiştilor Plastici organizează o sesiune de pictură în aer liber, care aduce creaţia artistică în mijlocul promenadei.

În zona Palatului CEC, între 10:00 şi 21:00, Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) propune publicului larg activităţi de educaţie non-formală şi implicare comunitară, bazate pe participare şi interacţiune.

Pentru cei mici, între 10:00 şi 22:00, în zona Green Hours, Asociaţia Climatosfera pregăteşte activităţi care aduc în programul „Străzi Deschise” joaca şi creativitatea.

Seara, între 18:00 şi 21:00, la intersecţia Calea Victoriei cu Calea Griviţei, Asociaţia Let’s Do It, Romania! aduce activarea stradală interactivă şi neconvenţională „Loc pentru schimbare”, o experienţă care atrage atenţia asupra responsabilităţii faţă de mediu şi spaţiul public.

Între orele 10:00 şi 22:00, în zona Palatului CEC, bucureştenii sunt invitaţi la tenis de masă, baschet, badminton, fotbal şi hochei de masă, iar între 18:00 şi 20:00, în zona Cercului Militar Naţional, Asociaţia Culturală Capoeira aduce momente artistice de capoeira, care îmbină mişcarea, muzica, dansul şi elemente de arte marţiale.

Program

10:00–22:00 | Calea Victoriei – Palatul CEC – Activităţi sportive: tenis de masă, baschet, badminton, fotbal şi hochei de masă

10:00–21:00 | Calea Victoriei – Palatul CEC – Activităţi de educaţie non-formală şi implicare comunitară, în colaborare cu Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA)

10:00–22:00 | Zona Green Hours – Activităţi dedicate copiilor, Asociaţia Climatosfera

10:00–13:00 | Zona Cercului Militar Naţional – „Ceai pentru armonie – Ziua culturii şi turismului din provincia Guangxi”, Centrul Cultural Chinez

12:00–16:00 | Statuia Iuliu Maniu – meet & greet cu echipa filmului „Atlasul Universului”; ⁠jocurile copilării alături de actorii din film şi premii pentru curaj.

12:00–19:00 | Calea Victoriei, zona Parcului Kretzulescu – Pictură în aer liber, în colaborare cu Asociaţia Artiştilor Plastici

18:00–20:00 | Zona Cercului Militar Naţional – Momente artistice de capoeira, Asociaţia Culturală Capoeira

18:00–21:00 | Calea Victoriei, intersecţia cu Calea Griviţei – Activare stradală interactivă şi neconvenţională „Loc pentru schimbare”, organizată în colaborare cu Asociaţia Let’s Do It, Romania!

19:00–19:30 | Piata Revolutiei – Concert Copiii Cantus Mundi susţinuţi de Corul Madrigal

Traseu şi restricţii de circulaţie

Sâmbătă, 12 septembrie, Calea Victoriei devine pietonală între orele 10:00 şi 23:00, pe segmentul cuprins între Bd. Dacia şi Splaiul Independenţei, traficul rutier fiind restricţionat temporar pe durata desfăşurării evenimentului.

Traversarea Căii Victoriei va fi permisă prin intersecţiile cu Ştirbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu şi Bd. Regina Elisabeta.