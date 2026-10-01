Calendar ANAF octombrie 2026: Obligații fiscale și termene de depunere pentru firme și alți contribuabili
Firmele și alți contribuabili din România au mai multe obligații fiscale de îndeplinit în luna octombrie 2026, conform calendarului publicat acum de ANAF: de la declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100, la decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300 și Formularul 395 – Declarație informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național și altele.
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