Călin Georgescu află azi dacă scapă de controlul judiciar

Eveniment organizat de susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, la Alba Iulia, 1 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Dana Coțovanu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ajuns miercuri dimineața la Tribunalul București, unde așteaptă un verdict în privința măsurii preventive dispuse în primul său dosar privind propaganda legionară.

Magistrații judecă azi contestația lui Georgescu formulată împotriva deciziei luate de Judecătoria Sectorului 1, care a respins cererea de revocare.

Decizia magistraților de la Tribunalul București de miercuri va fi definitivă

Același judecător care a prelungit controlul judiciar pentru 60 de zile, Alexandru Bărbulescu, a dispus începerea judecării pe fond a dosarului în care este inculpat pentru propagandă legionară.

Georgescu a mers însoțit de avocat la instanță în timp ce zeci de susținători îl așteptau strigând „Justiție, nu corupție!”, potrivit imaginilor difuzate de Realitatea TV.

Georgescu a spus la ieșirea de la instanță că anularea alegerilor în decembrie 2024, „despre care se vorbește consistent zilele acestea”, a fost „un act premeditat”.

„Adică ce au stabilit în CSAT într-o oră nu pot avea dovezi într-un an de zile. Așa se văd lucrurile. Asta arată că sunt îngrijorător de speriați, groaznic de speriați, să desecretizeze ședința CSAT. Eu spun în continuare și cer public să se desecretizeze stenograma CSAT și a ședinței informale CCR dinaintea anulării alegerilor. În orice caz, ceea ce se vede și ceea ce s-a întâmplat este că statul a constatat că a ieșit președinte votat masiv de poporul român cineva care este din afara sistemului, cineva care a avut curajul să apere zidurile bunului simț și să aibă capacitatea de a-și asuma răspunderea față de cei mulți. Și atunci, evident, s-a acționat în consecință. Adică statul, în momentul în care îi este frică, are teamă de proprii cetățeni înseamnă că nu mai este democrație. De fapt, nici nu știu dacă a fost democrație în acești 35 de ani. A fost, probabil, o simplă pușcărie mascată”, a declarat Georgescu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, au susținut procurorii.