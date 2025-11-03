Călin Georgescu – legătura cu o firmă elvețiană care ajută Rusia să importe tehnologie interzisă, folosită în scopuri militare

Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu a depus o plângere la DIICOT prin care susține că politicianul Călin Georgescu și fostul ofițer al MAI Ion Negoescu i-au prezentat compania elvețiană Mercando Green Technology AG, care este conectată la comerțul tehnologic negru al Rusiei, susține siteul de investigații Captura într-un articol publicat duminică noaptea.

„Legătura lui Călin Georgescu cu o filieră rusă de spionaj, activă până de curând în Europa, se face prin intermediul unei companii elvețiene. Aceasta se numește Mercando Green Technology AG și a fost înființată acum 15 ani în cantonul elvețian Zug”, scrie siteul de investigație Captura, într-un articol semnat de jurnalistul Mihai Munteanu.

Mercando este firma pentru care Călin Georgescu a acționat ca un fel de broker într-o schemă de înșelăciune investigată acum în România de către DIICOT.

Care este înșelăciunea cercetată de procurori?

Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu susține că politicianul Călin Georgescu și preotul Ion Negoescu (fost ofițer al serviciului secret al MAI) l-au tras pe sfoară, folosind firma Mercando Green Technology AG.

I s-a promis o linie de finanțare de 6 milioane de euro

Leu a vrut să ia un credit de 6 milioane de euro, pentru care urma să plătească un preț financiar (rezultat din garanții și taxe) de 1,1 milioane de euro. A plătit acești bani, dar creditul era fictiv, nu a primit nimic.

În 2021, Răzvan Leu a virat 1,1 milioane de euro unei bănci din Londra, susține el. S-a dovedit o afacere fantomă. A vrut să-și recupereze banii. Apoi Georgescu și Negoescu i-au recomandat firma elvețiană Mercando Green Technology AG.

„Înșelătoria a continuat practic cu acest “vehicul” comercial, care ar fi trebuit chipurile să preia aranjamentul inițial cu Leu, urmând să-i trimită buzoianului banii cu care îl ademeniseră de la început, plus investiția de un milion”, susține Leu, citat de Captura.

Întâlnirea Georgescu – Leu din 2023

„Georgescu i-a pus pe masă lui Leu soluția pentru recuperarea banilor trimiși în neant: un contract de creditare, fără număr, datat pe 19 iulie 2023, cu societatea elvețiană Mercando Green Technology AG”, scrie jurnalistul de investigații.

Leu susține că a semnat documentul. Avea deja în Dubai, “la indicațiile precise ale lui Călin Georgescu”, o firmă care trebuia teoretic capitalizată la final cu suma promisă. Banii tot n-au venit.

Mihail Cebotari, omul din Moldova care a fondat compania din Elveția

“După semnarea acestui contract (cu firma elvețiană Mercando -n.r.), au urmat mai multe discuții cu Călin Georgescu, care de trei ori mi-a trimis OP-uri fără acoperire”, povestește Răzvan Leu în plângerea penală către DIICOT.

Jurnalistul a discutat cu fondatorul firmei elvețiene Mercando: se numește Mihail Cebotari, este născut în Republica Moldova și are afaceri și în România.

Cebotari a deschis prima firmă în România în anii 90. Acum, el are afaceri inclusiv în Rusia, pe mai multe filiere, inclusiv legate de producția industrială militară. Călin Georgescu a fost contactat, dar n-a comentat legătura cu Mercando și Cebotari. Detaliile în Captura.