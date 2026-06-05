Camera Reprezentanților, lovitură contra lui Trump cu o lege de sprijin pentru Ucraina / Mai mulți republicani au decis să-l sfideze pe Trump

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat joi o lege menită să acorde ajutor Ucrainei și să impună noi sancțiuni Rusiei, cel mai recent semn că unii republicani sunt dispuși să sfideze conducerea partidului și să se opună președintelui Donald Trump, transmite Reuters.

Camera a votat cu 226 de voturi pentru și 195 împotrivă în favoarea Legii de sprijin pentru Ucraina, care a ajuns în plen după ce a fost tergiversată luni de zile. Câțiva republicani s-au alăturat democraților în semnarea unei petiții pentru a forța votul.

Joi, 18 republicani și un independent care votează de obicei alături de ei s-au alăturat democraților pentru a adopta proiectul de lege. A fost cel mai recent semn al unei fisuri în ceea ce fusese un sprijin practic unanim în rândul membrilor partidului lui Trump pentru politicile sale.

Adoptarea acestei legi a avut loc la o zi după ce un grup mai restrâns de republicani din Camera Reprezentanților s-a alăturat democraților pentru a adopta o rezoluție care ar forța retragerea armatei din conflictul cu Iranul, cu excepția cazului în care Congresul declară război sau ordonă utilizarea forței militare.

Olha Stefanishyna, ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, a calificat decizia, într-o postare pe X, drept „un pas important înainte și (care) reflectă sprijinul bipartizan continuu pentru Ucraina”.

Viitor incert, totuși, pentru proiectul de lege

Cu toate acestea, viitorul Legii de sprijin pentru Ucraina este incert. Pentru a deveni lege, aceasta trebuie aprobată de Senat, ai cărui lideri republicani nu au permis votarea legislației privind sancțiunile împotriva Rusiei, care se bucură de un larg sprijin bipartizan, afirmând că vor aștepta instrucțiunile lui Trump.

Trump probabil își va folosi dreptul de veto dacă proiectul va fi aprobat și de Senat.

Deși mulți membri ai Congresului din ambele partide au susținut puternic Ucraina în primii ani de după lansarea invaziei rusești pe scară largă în februarie 2022, unii dintre cei mai apropiați aliați republicani ai lui Trump – inclusiv conducerea Camerei Reprezentanților și a Senatului – au adoptat o atitudine mai rezervată față de Kiev de când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025.

De asemenea, de la începutul celui de-al doilea mandat, președintele Trump a decis asupra sancțiunilor la nivelul Casei Albe, nelânsând acest lucru pe mâna congresului Congresului.

Legea privind sprijinul pentru Ucraina include măsuri menite să ajute Ucraina să se reconstruiască după război, autorizează asistență de peste 1 miliard de dolari pentru Kiev și până la 8 miliarde de dolari sub formă de împrumuturi directe.

De asemenea, impune sancțiuni severe și controale asupra exporturilor Rusiei, inclusiv asupra instituțiilor financiare, sectorului petrolier și minier, precum și asupra mai multor oficiali ruși.