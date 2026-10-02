Camioanele vor avea acces în București și ziua, nu doar noaptea. Care vor fi noile reguli pentru mașinile de tonaj greu

Taxa de acces în Capitală pentru mașinile de tonaj greu va fi extinsă pentru tot orașul, acum fiind plătită doar pentru centru. Însă, vor fi ridicate restricțiile orare, adică autovehiculele grele vor putea circula prin București inclusiv pe durata zilei, nu doar noaptea, cum este acum.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat un nou regulament pentru circulația autovehiculelor și a utilajelor grele în oraș, începând de la 1 ianuarie 2027.

Ce taxe de acces vor plăti autovehiculele grele

Autovehiculele peste 5 tone vor trebui să plătească o taxă de acces indiferent de zona orașului în care merg. Acum, pentru periferia orașului nu se percepe nicio taxă.

În zona A, care este centrul orașului, taxa este de 363 lei/zi pentru autovehiculele cu masa între 5 și 7,5 tone, iar în zona B, adică restul orașului 90 lei/zi.

Pentru cele între 12,5–16 t taxa este de 1.421 lei/zi în zona A, iar în zona B 250 lei. Pentru autovehiculele cu masa mai mare de 40 de tone, taxa de acces în zona A este de 3.534 lei/zi sau 31.474 lei/luna, iar în zona B 495 lei/zi sau 4.250 lei/luna.

Sunt exceptate de plata taxei autovehiculele care sunt implicate în lucrările de investiții derulate de către administrația publică din București, potrivit unui amendament aprobat de consilierii generali.

Cresc amenzile

Prin noul regulament au crescut și amenzile pentru utilajele care intră în oraș fără autorizație și fără să plătească taxa, acum fiind cuprinse între 5.000 și 10.000 lei. Înainte erau cuprinse între 4.000 și 5.000 lei.

Se elimină restricțiile orare pentru accesul în București

O altă noutate este că autovehiculele și utilajele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone vor putea circula fără restricții orare pe întreg teritoriul Capitalei. Vor avea acces în baza autorizațiilor de circulație eliberate de PMB, după achitarea taxelor sau în baza avizelor de circulație.

Acum, în baza actualului regulament, mașinile de tonaj greu nu pot circula în București pe durata zilei.

Mai exact, în perioada 1 iulie – 31 august:

07:00-20:00: circulația este interzisă;

circulația este interzisă; 20:00-07:00: circulația este permisă doar cu autorizație.

În perioada 1 septembrie – 30 iunie:

08:00-19:00: circulația era interzisă;

19:00-08:00: circulația era permisă numai cu autorizație.

Consilier USR: „Este dăunător pentru oraș”

Dragoș Radu, consilier general USR, a atras atenția că proiectul propus este dăunător pentru oraș:

„Dăunător atât din punct de vedere al mediului, cât și mai ales din punct de vedere al afectării infrastructurii, indiferent că vorbim de carosabil sau de tot ceea ce produc vehiculele grele asupra clădirilor și așa mai departe”.

Grupul USR a cerut retragerea proiectului, principala nemulțumire fiind că se permite accesul în oraș pentru utilajele grele pe tot parcursul zilei.

„Nu suntem de acord ca în zona A să se elimine orarul. Asta înseamnă că, odată plătită taxa, eu pot să intru în centrul orașului pe Calea Victoriei cu un camion de 40 de tone. Nu suntem de acord nici cu faptul că vara le este permisă ziua circulația, atunci când temperaturile afectează mult mai mult carosabilul.

Putem să ne uităm la benzile unice de autobuz unde acolo și autobuzul e un vehicul greu și putem să vedem cum s-au vălurit toate acele benzi unice de autobuz”, a explicat Dragoș Radu.

El spune că proiectul are și lucruri bune, respectiv că este taxat accesul acestor autovehicule în tot orașul și că s-au mărit amenzile, dar, per total, este încurajată intrarea autovehiculelor grele în București:

„Valoarea taxelor, dacă ne uităm la proiectul vechi, valoarea abonamentelor a scăzut. Proiectul vechi a fost făcut fix ca să împiedice traficul greu să intre în București. Astăzi, abonamentele reprezintă pentru zona A valoarea pentru 7,9 zile, iar pentru zona B tot pe acolo. Înainte, reprezenta 10 zile. Noi facem abonamente mai ieftine ca să încurajăm pe toți acești transportatori să intre cu autovehiculele grele în oraș”.

Consilier PNL: „Asta se întâmplă când se gândește o strategie și apoi încercăm să o ciopârțim”

Andrei Badiu, consilier general PNL, a declarat că intervale orare vor fi puse în alt proiect de hotărâre, care va fi discutat în altă ședință de Consiliu General.

„Vedeți, asta se întâmplă când se gândește o strategie sau se gândește un serviciu public și după aceea încercăm să îl ciopârțim. În realitate, acest regulament era în strânsă legătură cu orarul care a fost solicitat, a fost scos de pe ordinea de zi la solicitarea unor grupuri de colegi consilieri. În realitate, cele reclamate foarte corect de domnul Radu pot fi reglate la nivelul proiectului care stabilește orarul. În cadrul acestui proiect putem stabili intervale în orare sau zilnice sau sezoniere în funcție de condițiile meteo”, a explicat Badiu.

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu General a mai fost un proiect de hotărâre care propunea interzicea circulației și staționării pe drumurile publice din București a autovehiculelor pentru aprovizionarea cu mărfuri și curierat, de luni până vineri, la orele de vârf, respectiv între 7.00 – 9.00 și 17.00-19.00, însă a fost retras de pe ordinea de zi la cererea primarului general, pentru consultare.