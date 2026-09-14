Canada vrea „o alianță unică” cu UE, anunță premierul Mark Carney, într-un moment de conflict comercial cu SUA. Ce înseamnă asta

Premierul canadian va veni săptămâna aceasta în Europa, pentru a asista la discursul privind Starea Uniunii al președintei Comisiei Europene și pentru a vorbi chiar el în Parlamentul European.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat duminică că nu urmărește aderarea deplină la UE, ci dorește să stabilească legături mult mai strânse cu blocul european.

„Nu ne propunem să devenim membri ai Uniunii Europene”, a declarat Carney la Toronto. „Ceea ce urmărim, și pentru care vom iniția discuții, este o alianță unică cu Uniunea Europeană”, a spus el.

„Împărtășim aceleași valori, avem aceleași priorități și puncte forte care se completează reciproc”, a adăugat premierul.

Momentul este unul relevant. Carney va ține un discurs în fața Parlamentului European în această săptămână și va participa miercuri la discursul privind Starea Uniunii al președintei Comisiei, Ursula von der Leyen.

Discuții despre statutul de „membru asociat”

Declarațiile lui Carney vin după un articol din Wall Street Journal care sugerează că premierul ar fi propus ca țara sa să devină „membră asociată” a UE – un statut nou.

Oficialii au discutat despre o cooperare mai strânsă în domeniul mineralelor critice, al comerțului, al educației și al schimburilor culturale, al infrastructurii digitale și al securității în Arctica.

Bruxellesul, scrie Politico, nu a aprobat deocamdată ideea lui Carney privind statutul de „membru asociat”, în timp ce anumite părți ale acordului comercial existent între UE și Canada așteaptă încă ratificarea în mai multe țări membre.

Opoziția canadiană protestează

Iar articolul din Wall Stret Journal a stârnit o reacție vehementă din partea liderului conservator Pierre Poilievre, care a declarat pe rețelele sociale că Carney „nu ar putea fi mai departe de realitate”.

„Nu vom fi niciodată cel de-al 51-lea stat al SUA”, a scris Poilievre. „Și nu vom fi niciodată cel de-al 28-lea stat al UE”, a adăugat el.

Canada vizează „o piață mai mare decât piața de consum din SUA”

Un înalt oficial canadian, care a oferit informații postului CBC sub anonimat, a declarat că în prezent au loc discuții constante cu privire la modul în care Canada își poate aprofunda relația cu Europa.

Oficialul a afirmat că Canada nu vrea să renunțe la independența sa în schimbul accesului, iar guvernul federal este mai puțin preocupat de denumirea exactă a statutului și mai mult de ceea ce pot aduce țării aceste relații aprofundate.

El a precizat că denumirea de „membru asociat” este una dintre puținele care au fost luate în considerare și că nu a fost propusă de Canada.

Oficialul a adăugat că guvernul încă analizează cum ar putea arăta această relație și speră să o contureze mai clar la summitul UE-Canada de la sfârșitul lunii octombrie.

Membrii cabinetului canadian au vorbit tot mai mult în ultimele zile despre apropierea Canadei de Europa ca o modalitate de a reduce dependența economică a țării față de Statele Unite.

„Cred că canadienii ar trebui să fie liniștiți de faptul că urmărim un parteneriat pe o piață care este, practic, mai mare decât piața de consum din SUA”, a declarat vineri ministrul finanțelor, François-Philippe Champagne, în emisiunea „The House” a postului CBC.

Relații ostile cu SUA

Orientarea lui Carney către Europa vine după luni de relații comerciale din ce în ce mai ostile cu Washingtonul.

În august, președintele SUA, Donald Trump, a impus taxe de 50% asupra unei game de produse canadiene, inclusiv mașini, alcool și produse lactate. Acest lucru a determinat Ottawa să riposteze și, în cele din urmă, să suspende negocierile comerciale dintre cele două țări, după ceea ce Carney a numit cereri „nedrepte” din partea SUA, formulate în ultimul moment.

Trump a provocat, de asemenea, în repetate rânduri Ottawa în legătură cu suveranitatea canadiană – spunând că țara ar putea deveni al 51-lea stat american.

Iar zilele trecute, președintele a ordonat ca Lacul Ontario să fie redenumit „Lacul America”.

Într-un interviu acordat emisiunii „Power & Politics” la începutul acestei săptămâni, ambasadoarea UE în Canada, Geneviève Tuts, a declarat că cele două părți colaborează deja bine, dar că ambele părți doresc să „meargă mai departe de atât”.

„Nu doar un nou parteneriat, ci ceva cu totul nou și, într-un fel, ceva unic”, a spus Tuts. „Vrem să reinventăm relația dintre UE și Canada”, a adăugat ea.