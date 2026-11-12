Canadienii de la Varvara strâng pentru proiectul aurifer din România 35 milioane dolari. Bani de la investitori pentru proiectul Certej

Compania canadiană Varvara Development Group, acționarul majoritar al proiectului minier aurifer românesc Certej, din județul Hunedoara, vrea să atragă aproximativ 35 milioane de dolari printr-un plasament privat de acțiuni, fonduri ce vor fi folosite pentru finanțarea activităților aferente avansării proiectului din România, inclusiv în vederea obținerii autorizațiilor relevante, relevă datele Profit.ro.

Varvara Development (fosta O Rei Resources Corp.) a preluat o participație de 80,5% din proiectul aurifer Certej de la Eldorado Gold în decembrie anul trecut, pentru o sumă de până la 30 milioane de dolari.

Compania canadiană a finalizat acum prima tranșă a unui plasament privat de acțiuni, prin care vrea să atragă aproximativ 35 milioane de dolari de la investitori, cu scopul de a finanța activitățile aferente proiectului Certej, inclusiv pentru studii tehnice și de mediu și obținerea autorizațiilor, precum și pentru necesități curente de capital de lucru și cheltuieli generale și administrative.

Compania a vândut acțiuni nou emise de 31,03 milioane de dolari în cadrul primei tranșe și a semnat acorduri ferme de subscriere pentru restul acțiunilor până la suma de 35 milioane de dolari, cea de a doua tranșă fiind estimată să se finalizeze până la sfârșitul lunii.

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