O televiziune din România se închide după 9 ani:„Contextul economic nu este unul favorabil”

CNA va dispune în ședința de azi retragerea licenţei televiziunii Canal 33 care nu a mai depus o solicitare pentru reînnoire. Contactat de Pagina de Media, proprietarul Canal 33, Alexandru Răducanu, a confirmat că televiziunea se închide.

„Contextul pieţei media din România din păcate nu permite existenţa unei televiziuni de ştiri independente. Consider că am făcut ceea ce trebuie şi prefer să mă retrag din zona de media”, a declarat Alexandru Răducanu.

Canal 33 emitea din 16 martie 2017, iar legislația prevede că trebuie să vină la fiecare nouă ani cu o solicitare pentru prelungirea ei. Răducanu a confirmat că nu a depus aceste documente. Drept urmare, membrii CNA vor dispune retragerea licenței.

„Au fost tot felul de discuţii, într-adevăr, dar contextul economic nu este unul favorabil pentru ca un om de afaceri să investească într-un domeniu care nu este profitabil. Nici eu nu mai sunt dispus. Televiziunea a fost o sursă de cheltuieli în toţi aceşti ani”, a explicat el.

Probleme financiare

Potrivit Pagina de Media, Canal 33 s-a confruntat cu probleme financiare în ultima perioadă. Răducanu a fost în discuţii cu mai mulţi investitori pentru preluarea televiziunii, dar ele nu s-au concretizat.

Una din cauzele problemelor financiare a fost și colaborarea cu Dan Diaconescu, a cărui emisiune a primit mai multe amenzi de la CNA. Colaborarea a fost oprită în octombrie 2025, după șase luni.