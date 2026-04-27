Cancelarul Merz spune că americanii sunt „umiliți“ de Teheran și că nu au o strategie clară în războiul din Iran

Friedrich Merz afirmă că Iranul s-a dovedit a fi mai rezilient decât se așteptau oficialii americani și a avertizat că conflictul se intensifică fără o strategie clară de ieșire, scriu Deutsche Welle și Die Zeit.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că regimul de la Teheran este pe cale să „umilească” Statele Unite.

Merz a mai spus că Washingtonul pare să nu aibă o strategie clară în conflictul cu Iranul și s-a întrebat ce fel de ieșire ar putea căuta SUA.

„Iranienii sunt clar mai puternici decât se aștepta, iar americanii nu au, evident, nici o strategie cu adevărat convingătoare în cadrul negocierilor”, a spus Merz în timpul unei vizite la o școală din Marsberg, un oraș din regiunea sa natală, Sauerland, scrie Deutsche Welle.

„Problema cu conflictele de acest gen este întotdeauna aceeași: nu trebuie doar să intri, ci trebuie să ieși apoi. Am văzut asta, foarte dureros, în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut-o în Irak”, a spus el.

„În acest moment, nu văd ce ieșire strategică vor alege americanii, mai ales că iranienii negociază în mod evident foarte abil”, a spus el.

Merz a adăugat că „o întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numitele Gărzi Revoluționare”.

„Nu am fost consultați”

„Germanii și europenii nu au fost consultați la începutul atacurilor SUA și ale Israelului asupra Iranului”, a mai spus Merz.

El și-a exprimat deja scepticismul față de războiul declanșat de președintele american Donald Trump.

„Dacă aș fi știut că situația va continua așa timp de cinci sau șase săptămâni și se va agrava treptat, i-aș fi spus-o într-un mod și mai categoric”, a spus el.

Merz a vorbit, de asemenea, despre o „situație destul de complicată” care costă Germania și îi afectează economia.

„Acest război împotriva Iranului are un impact direct asupra performanței noastre economice și, prin urmare, trebuie să ia sfârșit cât mai repede posibil”, a afirmat el.