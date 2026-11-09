Cancerul colorectal apare tot mai des înainte de 50 de ani. Ce au descoperit cercetătorii despre tumorile pacienților tineri

Cancerul colorectal este diagnosticat tot mai frecvent la persoane sub 50 de ani, iar în România ocupă primul loc în privința numărului de cazuri noi de cancer în populația generală. În cadrul unui studiu recent, cercetătorii au observat că tumorile pacienților tineri prezintă anumite particularități care ar putea influența evoluția bolii.

Studiul, publicat la finalul lunii octombrie în revista Nature Medicine, a identificat diferențe în structura tumorilor și în activitatea genelor, care ar putea explica de ce uneori cancerul colorectal este mai agresiv la vârste tinere. Cercetarea a inclus 189 de tumori colorectale, analizate de o echipă de cercetători de la Dana-Farber Cancer Institute din SUA.

Cancerul colorectal este diagnosticat tot mai frecvent la adulții tineri, peste tot în lume. Un studiu publicat în 2024, în The Lancet Oncology a arătat că incidența bolii la persoanele cu vârste între 25 și 49 de ani a crescut în 27 dintre cele 50 de țări analizate, printre care Germania, Franța, Țările de Jos și Croația.

O tendință similară se observă și în Statele Unite, unde numărul cazurilor noi la persoanele sub 50 de ani a crescut, în medie, cu 2,9% pe an între 2013 și 2022, devenind principala cauză de deces prin cancer la această categorie de vârstă, potrivit American Cancer Society.

Pentru România, cele mai recente estimări ale Global Cancer Observatory, publicate în septembrie 2026, indică aproximativ 12.700 de cazuri noi de cancer colorectal și 6.800 de decese în anul 2024. Aceasta este cea mai frecventă localizare a cancerului după numărul estimat de cazuri noi.

Cifrele se referă la toate grupele de vârstă, însă există cercetări care oferă informații și despre pacienții români diagnosticați înainte de 50 de ani. Un studiu realizat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, publicat în 2024, a analizat 1.861 de persoane cu cancer colorectal internate între 2017 și 2023. Dintre acestea, 93 (5%) aveau între 18 și 49 de ani. Cercetătorii au constatat că multe dintre cazurile apărute la adulții tineri erau deja complicate în momentul internării, iar aproape jumătate dintre pacienții din această categorie au ajuns la spital prin serviciul de urgență.

De ce cancerul colorectal este descoperit târziu la tineri

Persoanele sub 50 de ani sunt diagnosticate de multe ori într-un stadiu avansat, când boala s-a răspândit deja la alte organe. Simptomele pot fi puse pe seama unor probleme banale, precum hemoroizii, iar diagnosticul poate întârzia, deoarece cancerul este mai rar suspectat la aceste vârste. O analiză publicată în 2024, în JAMA Network Open, care a reunit 81 de cercetări, a scos la iveală că intervalul dintre apariția primelor simptome și stabilirea diagnosticului este frecvent de patru până la șase luni.

Însă nu este clar dacă boala are, în general, un prognostic mai nefavorabil doar din cauza vârstei. Unele studii au arătat că, după ce a fost luat în calcul stadiul bolii, persoanele diagnosticate înainte de 50 de ani aveau un avantaj modest de supraviețuire față de cele diagnosticate între 51 și 55 de ani. Rezultatele au variat, așadar, în funcție de vârstă și de stadiul cancerului.

Nici cauzele creșterii numărului de îmbolnăviri nu sunt pe deplin înțelese. Ana Anderson, una dintre coordonatoarele cercetării publicate în Nature Medicine, a explicat că specialiștii încearcă să afle de ce cancerul colorectal apare tot mai frecvent înainte de 50 de ani și dacă tumorile dezvoltate la această vârstă au particularități biologice care le influențează evoluția.

Ce au descoperit cercetătorii în tumorile pacienților tineri

Cercetătorii au studiat probe din tumorile îndepărtate chirurgical la Brigham and Women’s Hospital și păstrate într-o biobancă a Dana-Farber Cancer Institute. Acestea proveneau de la pacienți cu vârste de la 29 și până la peste 90 de ani, dintre care 54 primiseră diagnosticul înainte de a împlini 50 de ani.

Metoda folosită permite identificarea genelor active în fiecare celulă, inclusiv în probele de țesut congelat. Au fost analizate astfel peste 850.000 de celule, pentru a vedea cum diferă tumorile în funcție de vârsta pacienților. Cercetătorii au ținut cont și de localizarea tumorii, de stadiul bolii, de sexul pacienților și de tratamentele primite anterior.

Una dintre cele mai importante diferențe a fost observată la nivelul stromei, țesutul care înconjoară și susține celulele canceroase. În cel mai frecvent subtip de cancer colorectal, tumorile pacienților tineri aveau o proporție mai mare de celule de susținere în raport cu celulele canceroase, față de tumorile persoanelor mai în vârstă.

Acest țesut poate favoriza evoluția cancerului și poate împiedica celulele imunitare sau medicamentele să ajungă la celulele maligne. În alte tipuri de cancer, prezența mai multor celule stromale a fost asociată cu rezistența la chimioterapie.

Rezultatul a fost confirmat prin examinarea datelor genetice provenite de la alte 564 de tumori și prin analiza computerizată a imaginilor microscopice de la încă 712, potrivit Dana-Farber Cancer Institute. Descoperirea a sugerat posibilitatea ca aceste celule de susținere să influențeze și răspunsul la tratament, însă această ipoteză nu a fost verificată în studiul actual.

Diferențe care ar putea favoriza răspândirea cancerului

În tumorile pacienților mai tineri, zeci de gene erau fie mai active, fie mai puțin active decât în cele ale vârstnicilor. O parte dintre ele sunt asociate cu dezvoltarea metastazelor, adică răspândirea cancerului la alte organe. Rolul celorlalte nu este încă pe deplin cunoscut.

Celulele canceroase produceau și cantități mai mari de ARN lung necodificator. Aceste molecule pot regla activitatea genelor, dar nu sunt folosite la sinteza proteinelor, de unde și denumirea de necodificator.

Analiza a scos la iveală și semne ale unei comunicări mai intense între celule, care le-ar putea ajuta pe cele canceroase să se deplaseze și să invadeze țesuturile din jur.

Același tratament, indiferent de vârstă

În general, pacienții tineri sunt tratați similar cu cei mai în vârstă, după cum a precizat Kimmie Ng, directoarea centrului specializat în cancer colorectal la adulții tineri de la Dana-Farber Cancer Institute.

Cercetătorii speră însă că descoperirile vor ajuta la dezvoltarea unor terapii adaptate caracteristicilor bolii la cei diagnosticați înainte de 50 de ani. Celulele stromale ar putea fi una dintre ținte, iar tratamentele care acționează asupra lor sunt deja studiate în alte tipuri de cancer.

Ce nu au reușit încă să demonstreze cercetătorii

Heinz-Josef Lenz, profesor de medicină și biologia cancerului în cadrul Universității din California de Sud, SUA, consideră rezultatele promițătoare. Specialistul, care nu a participat la studiu, atrage însă atenția că rămâne de văzut dacă particularitățile descoperite fac tumorile mai agresive sau mai rezistente la tratament.

Cercetătorii nu au evaluat răspunsul la chimioterapie, iar datele despre legătura dintre stromă și rezistența la tratament provin din studii pe alte tipuri de cancer. În plus, au fost analizate relativ puține celule imunitare. Nu se știe, așadar, dacă există diferențe între pacienții tineri și cei vârstnici și în privința răspunsului imun.

O altă limită este că toate probele examinate în detaliu au provenit dintr-un singur spital din Boston. Autorii vor să afle în continuare ce rol au aceste particularități în creșterea și răspândirea cancerului și dacă au legătură cu substanțele din alimentație sau cu microbii din intestin.

Cum se manifestă cancerul colorectal înainte de 50 de ani

Sângele în scaun, durerile abdominale și schimbările persistente ale tranzitului intestinal se numără printre manifestările cancerului colorectal, inclusiv la adulții tineri. Pot apărea diaree, constipație sau senzația că intestinul nu s-a golit complet după scaun. Scăderea în greutate fără o explicație și oboseala neobișnuită sunt alte semne care trebuie discutate cu medicul, potrivit Institutului Național al Cancerului din SUA.

Pierderile repetate de sânge pot duce la anemie, descoperită uneori la analize înainte ca persoana să observe alte manifestări. Un studiu publicat în 2023, în Journal of the National Cancer Institute, care a inclus 5.075 de pacienți diagnosticați înainte de 50 de ani, a identificat patru semne asociate cu boala: sângerările rectale, durerile abdominale, diareea și anemia prin deficit de fier. Acestea fuseseră consemnate în documentele medicale cu trei luni până la doi ani înaintea diagnosticului.

Există și cercetări care au comparat direct manifestările la pacienții tineri și la cei mai în vârstă. Un studiu canadian, publicat în 2024, în Current Oncology, a analizat informații despre simptomele cu care s-au confruntat aproape 4.500 de persoane cu cancer colorectal. Sângele în scaun a fost întâlnit la 61% dintre participanții din categoria sub 50 de ani, față de aproximativ 40% dintre cei mai în vârstă. Durerile abdominale au fost, de asemenea, mai frecvente: aproximativ 52%, comparativ cu 27%. Pacienții tineri aveau, în medie, mai multe simptome, chiar și atunci când erau comparați cu persoane aflate în același stadiu al bolii.

Alte cercetări au găsit însă manifestări similare între grupele de vârstă. Într-un studiu pe 1.224 de pacienți din Dallas, publicat în 2021, în Clinical Gastroenterology and Hepatology, o proporție mai mare dintre cei tineri aveau simptome la diagnostic, dar tipurile de manifestări erau asemănătoare. Datele indică, așadar, diferențe de frecvență, fără să stabilească existența unor simptome specifice doar persoanelor sub 50 de ani.