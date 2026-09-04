Când aurul se întoarce acasă. De ce se tem băncile centrale

Olanda transferă lingouri din principalele seifuri ale Occidentului, la fel ca și Franța și India. Asta în timp ce Polonia, China și Turcia își măresc rezervele.

Aurul nu se mișcă foarte des. Este un demers costisitor, dificil, care necesită o asigurare și o operațiune de transport extrem de complexă. Așadar, atunci când zeci de tone își schimbă țara sau continentul, mișcarea contează mai mult decât pare.

Decizia băncii centrale olandeze de a muta 86 de tone de aur de la New York și Ottawa la Londra face parte dintr-o analiză mai amplă, în care s-au invocat „tulburările geopolitice tot mai mari” și necesitatea unei pregătiri pentru eventualitatea unor crize majore .

După transfer, proporția rezervelor olandeze deținute la New York a scăzut de la 31,3% la 18,5%, majoritatea fiind acum deținută la Londra. În total, Olanda are aproximativ 612 tone de aur.

Mesajul nu este că Olanda își „retrage” aurul din Occident. Îl mută într-o jurisdicție în care să aibă un acces mai rapid. Dar este un vot clar pentru principiul că, într-o criză, nu este suficient să deții un activ ; trebuie să-l poți și utiliza.

Din Franța până în India

Olanda nu este singura țară. Franța a retras rezervele sale deținute la Rezerva Federală din New York – 129 de tone, aproximativ 5% din total – și cumpărarea unei cantități egale de aur din Europa.

Banca Franței a prezentat decizia ca fiind tehnică. Vânzarea lor a generat un profit contabil extraordinar de 11 miliarde de euro, fără a modifica rezervele totale franceze de 2.437 de tone.

Chiar dacă justificarea oficială nu a fost politică, rezultatul are greutate strategică: Franța nu mai deține aur la New York.

Schimbarea situației în India este mai clară . Banca centrală a țării a repatriat peste 100 de tone din Marea Britanie în 2024. În martie 2026, doar 22% din aurul Indiei a rămas în străinătate, față de 55% cu trei ani mai devreme. Explicația oficială a inclus o schimbare a locațiilor de depozitare și motive practice, dar amploarea schimbării sugerează o dorință mai puternică de control fizic asupra rezervelor națiunii.

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Repatrierea nu este un fenomen complet nou. Germania decisese deja în 2013 să depoziteze jumătate din stocul său la Frankfurt și transportase 674 de tone din Paris și New York .

Austria a adus 90 de tone în 2018 , cu scopul de a păstra jumătate din stocul său în interiorul țării. În același an, Ungaria a mutat aproximativ trei tone de la Londra la Budapesta, argumentând că depozitarea internă a sporit încrederea în țară.

Aurul României e la Londra și București

Aurul unei țări este adesea stocat în afara teritoriului național, în special în New York sau Londra, din motive ce țin de economie și de istorie. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, de exemplu, au existat temeri că aurul ar putea fi confiscat de regimul nazist.

Banca Națională a României este titularul contului de la Banca Angliei (BOE) unde sunt depozitate aproximativ 60 de tone din rezerva de aur a României. Lingourile aflate în custodie pot fi identificate în orice moment, după numărul unic al barei, greutate și titlul de finețe al aurului. Efectuarea de operațiuni printr-un astfel de cont se realizează numai în baza instrucțiunilor transmise de BNR către Banca Angliei, aurul deținut în acest cont neputând fi utilizat sub nicio formă de către custode.

De-a lungul vremii o serie de lideri politici (în frunte cu Liviu Dragnea) au cerut să aducem aurul de la Londra înapoi în țară, ocazie cu care Mugur Isărescu a explicat de ce nu ar fi deloc un gest potrivit.

Guvernatorul Băncii Naționale a României a explicat, în cadrul unei prelegeri susținute la Alba Iulia, că aurul este ținut în afara țării pentru ca astfel se poate verifica existența lui în orice clipă pe plan internațional în sistemul de conturi, altfel el neavând „nicio valoare”.

„Pentru că multa lume consideră că e ceva necurat aici, de ce BNR ține aurul la Londra. Păi, aurul este parte din rezerva noastră internaționala. E rezervă internaționala. Nu e rezervă internă. Toată rezerva internațională a unei țări se ține în exterior, ca de-aia se numește rezerva internațională”, a declarat guvernatorul BNR.

Nu doar că mută aurul, ci cumpără mai mult.

A doua tendință, și mai importantă, este acumularea de noi rezerve. Băncile centrale au cumpărat un volum net de 863 de tone în 2025. Performanța a fost mai mică decât cele peste 1.000 de tone cumpărate anual în ultimii trei ani, dar a rămas aproape dublă față de media pentru perioada 2010-2021.

Polonia a fost cel mai mare cumpărător declarat pentru al doilea an consecutiv , adăugând 102 tone în 2025 și încă 51 de tone numai în al doilea trimestru al anului 2026. Până la sfârșitul lunii iunie, stocurile sale ajunseseră la 632 de tone. Guvernatorul băncii centrale, Adam Glapinski, a stabilit o țintă de 700 de tone ca următoare țintă, invocând motive de „securitate națională”.

Printre cei mai mari cumpărători după 2022 se numără China, Turcia, India și Irak — țări cu sisteme politice diferite, dar cu o expunere crescută la conflicte geopolitice, sancțiuni sau presiuni externe. Însăși Banca Centrală Europeană a descoperit o corelație între achizițiile mari de aur și un risc geopolitic mai mare.

Lecția din înghețarea rezervelor rusești

Punctul de cotitură a venit în 2022 , când țările occidentale au înghețat o mare parte din rezervele valutare ale Rusiei după invazia Ucrainei. Decizia a arătat că rezervele de stat în valută nu sunt active neutre : ele sunt simultan pasive ale unui alt stat și pot, în anumite circumstanțe, deveni inaccesibile.

Aurul fizic deținut în interiorul granițelor naționale nu prezintă risc de contrapartidă. Nu este emis de un guvern, nu depinde de bonitatea unui alt stat și nu poate fi ușor confiscat de o autoritate străină.

Asta nu înseamnă că este un activ de rezervă perfect. Nu generează dobânzi, este scump de deținut și este mult mai greu de transportat sau lichidat decât o obligațiune guvernamentală. De aceea, Londra atrage încă o mare parte din rezerve: Banca Angliei oferă acces direct la cea mai importantă piață fizică a aurului, lingourile rămânând proprietatea exclusivă a fiecărei bănci centrale.

Harta trezoreriei se schimbă

Datele de la Consiliul Mondial al Aurului arată că dezbaterea nu se limitează la câteva țări. 19% dintre băncile centrale au declarat în 2026 că au crescut custodia internă sau și-au diversificat locațiile din străinătate, față de doar 7% cu un an înainte. Proporția celor care utilizează Banca Angliei a scăzut de la 64% la 57%, în timp ce pentru Rezerva Federală din New York a scăzut de la 17% la 14%.

Între timp, 89% dintre managerii de schimb valutar se așteaptă ca rezervele globale de aur să crească în următoarele 12 luni, iar 45% intenționează să majoreze rezervele băncii lor centrale. Peste opt din zece se așteaptă ca aurul să reprezinte o pondere mai mare din rezervele globale în următorii cinci ani.

Dedolarizare, dar mai cu încetinitorul

Nimic din toate acestea nu echivalează cu o prăbușire iminentă a dolarului. Nicio altă piață de obligațiuni guvernamentale nu oferă combinația de profunzime, lichiditate și disponibilitate a SUA, în timp ce euro și yuanul chinezesc se confruntă cu propriile constrângeri instituționale și economice.

Chiar și Germania, în ciuda presiunilor politice, păstrează încă aproximativ o treime din vastele sale rezerve la New York. Președintele Bundesbank, Joachim Nagel, a declarat că nu are nicio îndoială cu privire la siguranța aurului german la Rezerva Federală.

Schimbarea este mai subtilă, dar și mai profundă: băncile centrale nu mai iau de la sine înțeles că rezervele lor ar trebui concentrate în cel mai sigur, mai ieftin sau mai lichid centru financiar. Credibilitatea politică a țării deținătoare, riscul sancțiunilor, accesul în timp de război și posibilitatea posesiei fizice directe intră acum în calcul.

Mișcarea olandeză nu anunță un dezastru iminent. Dar dezvăluie că până și cei mai apropiați aliați ai SUA se pregătesc pentru scenarii considerate cândva de neconceput.

Aurul revine pentru că nu se bazează pe o promisiune. Și când băncile centrale încep să se uite nu doar la ceea ce dețin, ci și la locul în care se află acestea, ceea ce transferă nu sunt doar lingouri. Este încrederea lor.