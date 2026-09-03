Mutare-surpriză a Olandei: 86 de tone din rezerva de aur duse, din SUA și Canada, într-o țară europeană. Riscul invocat

Mutarea s-a realizat parțial prin operațiuni de cumpărare și vânzare și parțial prin transferul fizic al aurului, a precizat DNB.

Banca Națională a Olandei (DNB) a anunțat miercuri că a mutat 86 de tone din rezervele sale de aur din Statele Unite și Canada la Londra, invocând „instabilitatea geopolitică crescândă”.

DNB a menționat că rezervele de aur deținute la Londra pot fi tranzacționate mai ușor decât cele ținute la New York și Ottawa.

„Astfel, DNB le poate mobiliza cel mai rapid într-o situație de criză”, a transmis banca centrală, într-un comunicat de presă, potrivit Euronews.

„Prin această măsură, am îmbunătățit capacitatea de mobilizare a rezervelor de aur. Presupunem că nu va fi niciodată nevoie să mobilizăm aurul, dar este totuși necesar să ne consolidăm reziliența și pregătirea”, a declarat președintele DNB, Olaf Sleijpen.

Rezerva totală de aur a Olandei se ridica la 612,4 tone și era evaluată la 72,2 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025, a precizat DNB.

Înainte de această redistribuire, banca olandeză deținea 31,3% din aurul său la New York și 19,7% la Ottawa.

După această mutare, doar 18,5% din rezervele de aur olandeze mai sunt acum la NY și în Canada.

Ponderea aurului deținut la Londra a crescut de la 18,1% la 32,1%. Banca centrală ține în continuare 30,8% din rezervele sale de aur în Olanda.

Redistribuirea lingourilor s-a realizat parțial prin operațiuni de cumpărare și vânzare și parțial prin transferul fizic al aurului, a mai spus banca națională.

DNB a transportat peste 27 de tone de aur fizic din Statele Unite și Canada la Zeist.

Aceeași cantitate de aur a fost transportată de la Zeist la Londra, evitându-se astfel topirea lingourilor de aur.

„Prin combinarea operațiunilor de cumpărare și vânzare cu transportul fizic, riscurile asociate cu mutarea fizică a unei cantități mari de aur au fost diminuate”, a mai transmis DNB.

Lingouri de aur depozitate. Imagine ilustrativă. FOTO: © Slavun | Dreamstime.com