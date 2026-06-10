Când boala nu așteaptă: cum scurtează PNEUMO TEAM de la MONZA ARES drumul dintre suspiciune și tratament în cancerul pulmonar

Pentru un pacient care aude pentru prima dată că are un nodul pulmonar sau o suspiciune oncologică, timpul începe să capete altă greutate. Nu mai este doar o succesiune de zile, ci începutul unei perioade marcate de întrebări, investigații, frică și, de multe ori, o confuzie greu de gestionat. Din acel moment, pentru mulți pacienți începe un alt tip de cursă, una în care investigațiile și deciziile medicale nu se aliniază întotdeauna suficient de repede. Între timp, boala nu se oprește.

„Pentru pacientul oncologic, timpul nu este doar un detaliu de organizare, ci un factor care poate influența evoluția bolii, prognosticul și opțiunile terapeutice disponibile. În practică, vedem frecvent întârzieri de două-trei luni între suspiciune și tratament. Este mult prea mult. Această lipsă de coerență creează anxietate și poate întârzia decizii medicale importante”, explică Dr. Alin Burlacu, medic primar chirurgie toracică în cadrul MONZA ARES.

În patologia pulmonară, fiecare etapă contează. Atunci când parcursul este fragmentat, pacientul poate pierde timp prețios între prima suspiciune și inițierea tratamentului. Una dintre cele mai dificile părți ale acestui parcurs nu este doar așteptarea, ci lipsa unei direcții clare.

La MONZA ARES, această nevoie a stat la baza dezvoltării PNEUMO TEAM, modelul integrat dedicat evaluării și tratamentului patologiei pulmonare și toracice.

De la un traseu fragmentat la o abordare integrată

PNEUMO TEAM, dezvoltat în cadrul MONZA ARES, este o echipă multidisciplinară construită tocmai pentru ca pacientul să nu mai fie nevoit să navigheze singur între specialități. Prin integrarea, în același centru, a pneumologiei, bronhologiei, chirurgiei toracice, imagisticii și terapiei intensive, pacienții beneficiază de un parcurs medical complet, de la diagnostic și evaluare până la alegerea tratamentului potrivit, cu acces la investigații avansate și opțiuni terapeutice personalizate.

„Preluăm pacientul din momentul suspiciunii și construim întreg traseul, de la investigații până la stabilirea conduitei terapeutice. Atunci când etapele sunt coordonate într-o echipă multidisciplinară, intervalul până la diagnostic și decizie terapeutică poate fi redus semnificativ, în unele cazuri până la aproximativ două săptămâni”, spune dr. Alin Burlacu.

Ce aduce în plus PNEUMO TEAM de la MONZA ARES

În acest context, evaluarea nu înseamnă doar acces la investigații, ci la o combinație de tehnologie și expertiză care susține decizii rapide și corecte. Investigațiile imagistice sunt realizate cu sisteme avansate, precum Revolution Vibe CT 512-slice, care permit o analiză detaliată și o planificare precisă a intervenției. În cazuri selectate, tratamentul poate include și chirurgie toracică minim și micro invazivă sau asistată robotic, adaptată particularităților fiecărui pacient.

Mai mult decât prezența mai multor specialități în același loc, esențial este modul în care acestea colaborează integrat într-un circuit unic, de la suspiciunea de boală până la inițierea tratamentului. Pentru pacient, acest lucru înseamnă mai puțină fragmentare, mai multă claritate și șanse mai mari ca investigațiile, confirmarea diagnosticului și decizia terapeutică să se desfășoare coerent și rapid.

De ce cancerul pulmonar este descoperit adesea târziu?

Cu cât boala este descoperită mai devreme, cu atât opțiunile sunt mai numeroase, iar intervențiile pot fi mai puțin invazive. În patologia pulmonară, dificultatea majoră este că boala poate evolua mult timp fără semnale evidente. Plămânul este un organ care nu doare, iar simptome precum tusea persistentă, oboseala sau disconfortul toracic pot fi ușor puse pe seama altor cauze.

Această aparentă „liniște” a bolii este, de fapt, unul dintre cele mai mari riscuri. Mulți pacienți ajung la medic în momentul în care simptomele devin evidente, iar atunci, în multe cazuri, boala este deja într-un stadiu avansat.

„În patologia pulmonară, există situații în care diferența nu este apariția bruscă a bolii, ci întârzierea în înțelegerea ei. De aceea, preferăm întotdeauna o investigație în plus și o suspiciune infirmată, decât un diagnostic întârziat”, explică dr. Alin Burlacu.

Când complexitatea cazurilor devine o barieră reală

Există situații în care problema nu mai este doar diagnosticul oncologic, ci contextul medical în care acesta apare. Afecțiunile pulmonare asociate cu probleme cardiace pot genera cazuri în care pacientul este refuzat succesiv de mai multe specialități.

„Sunt pacienți care ajung într-o situație paradoxală: nu pot fi tratați oncologic din cauza inimii și nu pot fi tratați cardiologic din cauza cancerului”, subliniază dr. Alin Burlacu.

În astfel de situații, diferența nu este dată doar de existența mai multor specialități, ci de felul în care acestea lucrează împreună. La MONZA ARES, această combinație de expertiză, infrastructură și colaborare multidisciplinară permite abordarea integrată a unor cazuri cardiopulmonare complexe, care, în contexte mai fragmentate, pot rămâne blocate între specialități.

De ce imagistica avansată devine esențială în decizie?

În astfel de situații, tehnologia nu este un detaliu secundar, ci parte din mecanismul deciziei medicale. Investigațiile imagistice moderne contribuie esențial la evaluarea exactă a leziunii, a relației ei cu structurile învecinate și la planificarea tratamentului.

În cadrul MONZA ARES, această etapă este susținută și de Revolution Vibe CT 512-slice, tehnologie care permite explorări imagistice detaliate și reconstrucții 3D utile în analiza tumorii și în planificarea precisă a intervenției chirurgicale.

„Nu este suficient să ai o investigație performantă. Contează cine o interpretează și în ce context. Atunci când mai mulți specialiști analizează același caz, cresc semnificativ șansele să nu fie omis un detaliu important”, continuă medicul.

Unde intră chirurgia robotică în acest parcurs

În ultimii ani, chirurgia toracică a evoluat semnificativ, prin dezvoltarea tehnicilor minim și micro invazive, VATS și, în cazuri selectate, a chirurgiei robotice. La MONZA ARES, sistemul Da Vinci Xi poate fi utilizat în intervenții toracice atunci când indicația o permite, mai ales în cazuri care necesită precizie crescută, vizualizare superioară și finețe în disecție.

Această abordare este relevantă în special în patologia mediastinală și în anumite cazuri pulmonare complexe, unde anatomia dificilă sau raporturile cu structurile din jur impun o planificare atentă și o execuție chirurgicală precisă.

„Astăzi nu mai vorbim despre o singură intervenție care rezolvă totul. Vorbim despre un parcurs terapeutic personalizat, în care fiecare etapă este aleasă și plasată în ordinea potrivită pentru pacient. Dincolo de tratamentul în sine, obiectivul rămâne menținerea unei calități cât mai bune a vieții”, explică medicul.

Mai multe soluții, mai devreme

Poate cea mai importantă schimbare adusă de medicina actuală este faptul că există astăzi opțiuni în mult mai multe situații decât în trecut, inclusiv în forme avansate de boală. De la tratamente sistemice moderne și terapii țintite până la chirurgie și radioterapie adaptate fiecărui caz, medicina oferă astăzi soluții pe care, în urmă cu câțiva ani, mulți pacienți nu le-ar fi avut la dispoziție.

Chiar și în aceste situații, diferența o face momentul în care pacientul ajunge la evaluare și modul în care este construit traseul medical. În acest sens, PNEUMO TEAM de la MONZA ARES poate face diferența între un traseu medical fragmentat și unul construit corect, încă de la început.

În patologia oncologică toracică, evaluarea precoce și coordonarea corectă a etapelor pot influența decisiv parcursul pacientului. În multe situații, diferența nu este doar între existența sau absența unei soluții, ci între cât de devreme începe evaluarea, cât de rapid este confirmat diagnosticul și cât de bine este construită secvența de tratament.

Articol susținut de MONZA ARES