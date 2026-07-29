Când crede liderul PSD că vor avea loc noi consultări. Grindeanu: „Sunt optimist că le vine mintea de pe urmă unora”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că sunt necesare noi consultări pentru formarea viitorului Guvern și a estimat că aceste discuții se vor desfășura probabil „în jurul datei de 15 august”.

Liderul PSD a fost întrebat, miercuri, într-o conferință de presă la Parlament, dacă el consideră că ține de partide să vină întâi cu o majoritate sau mai degrabă președintele ar trebui să propună întâi un candidat la funcția de prim-ministru.

„Cred că mai întâi trebuie să existe încă o tură de consultări, înainte de a se întâmpla ceva, și probabil că va fi această tură de consultări, cred eu, în jurul datei de 15 august, atunci, astfel încât să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri. Cred că așa trebuie început”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă se așteaptă să se schimbe ceva, având în vedere că ultimele consultări nu au avut efectul scontat, el a adăugat: „Sincer, da, sunt optimist din acest punct de vedere, așa cum v-am spus și ieri”.

„Nu la noi e blocajul”

Sorin Grindeanu susține că PSD a trecut peste „orgolii” chiar dacă este partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară.

„Dorim să găsim rapid o soluție. În marea majoritate a scenariilor care s-au discutat până acum, de când a fost demis Guvernul Bolojan, în marte parte, noi am fost de acord cu toate propunerile pentru a avea, totuși, un guvern. N-am mai apucat, dar, în principiu, eram de acord cu prima nominalizare, cu Eugen Tomac, cu acel guvern, să spunem, tehnocrat. Am fost de acord cu guvernul Veștea, după care am fost de acord când a spus Bolojan că ar susține un guvern minoritar PSD, am spus, da, mergem și facem acest lucru. Am fost de acord cu propunerea lui Hunor, a lui Pambuccian. Nu la noi e blocajul”, a spus social-democratul.

Întrebat apoi de ce crede că până la momentul viitoarelor consultări se va schimba ceva în poziția PNL, el a afirmat: „Sunt optimist că le vine mintea de pe urmă unora. Dați-mi voie să sper!”.

În dialogul cu reporterii, liderul PSD a spus, de asemenea, că, în opinia lui, președintele Nicușor Dan a respectat până în prezent Constituția.