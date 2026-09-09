Când crede Trump că se va încheia războiul cu Iranul: „Nu mai pot rezista” 

Președintele Donald Trump a prezis miercuri că războiul cu Iranul se va încheia „imediat după” alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, susținând că Teheranul încearcă să influențeze scrutinul, dar nu va mai putea rezista mult timp presiunii economice exercitate de Statele Unite, potrivit Reuters.

„Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri, pentru că nu mai pot rezista. Sunt disperați să încerce să influențeze alegerile”, le-a spus Trump reporterilor înainte de a pleca spre Dallas, unde urma să participe la Convenția Națională Republicană.

Războiul dintre SUA și Iran a intrat recent în cea de-a șaptea lună, fără ca o încheiere să fie deocamdată în perspectiva imediată. Iranul a anunțat miercuri că a atacat 10 nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce Statele Unite au scufundat cinci petroliere iraniene.

Reluarea confruntărilor a dus la o creștere puternică a prețului petrolului. Cotația futures pentru țițeiul Brent, reperul internațional, a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna iulie.

Popularitatea lui Trump a scăzut recent la un nivel record, pe fondul nemulțumirii alegătorilor față de războiul din Iran și al accentuării crizei costului vieții.

Alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie, sunt în mod tradițional un test pentru partidul președintelui aflat la Casa Albă.

Trump a mai spus miercuri că și prețurile petrolului vor scădea imediat după alegeri, odată cu încheierea războiului. El a recunoscut că există în continuare posibilitatea unor negocieri diplomatice cu Iranul, dar a precizat că aceasta nu este varianta preferată de administrația sa.

„Da, este posibil să aibă loc negocieri, dar nu este ceva ce avem în vedere”, a declarat Trump.