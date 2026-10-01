Când firma ta te pârăște: ANAF caută luxul decontat pe cheltuiala societății și folosește datele pe care firmele le trimit singure

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat joi că va face, în perioada următoare, verificări punctuale la societățile care au cumpărat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement. Vizate sunt cazurile în care aceste achiziții nu au o legătură justificată cu activitatea economică a firmei, dar au fost plătite din bugetul ei.

ANAF mai spune că acțiunile pornesc de la analize de risc care corelează declarațiile fiscale, fișierele standard de control fiscal D406 (SAF-T) și facturile din RO e-Factura. Altfel spus, urma pe care inspectorii o vor urmări a fost lăsată chiar de contribuabili, factură cu factură, prin sistemele de raportare digitală introduse în ultimii ani.

Inspectorii vor analiza cum sunt folosite efectiv bunurile de lux din patrimoniul firmelor. Întrebarea este dacă ele aduc venituri impozabile sau dacă, în fapt, servesc în scop personal asociaților, administratorilor ori persoanelor apropiate acestora.

Construcțiile și amenajările de agrement vor fi verificate la fel, cu atenție deosebită la cele amplasate la reședințele asociaților sau administratorilor. Dacă bunurile nu servesc activității economice a firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA aferentă nu poate fi recuperată.

Concret, controalele vor urmări patru lucruri. Primul este dacă achiziția se justifică prin obiectul de activitate. Al doilea este dacă dreptul de deducere a TVA a fost exercitat corect. Al treilea este deducerea, la calculul impozitului pe profit, a cheltuielilor de amortizare, întreținere, combustibil și reparații. Al patrulea este tratamentul fiscal al avantajelor de care au beneficiat asociații, administratorii sau angajații prin folosirea personală a acestor bunuri.

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ANAF precizează că nu orice astfel de achiziție înseamnă risc fiscal. Firmele care chiar desfășoară activități legate de aceste investiții, cum ar fi turismul, agrementul, închirierile, serviciile hoteliere sau sportive, pot deduce, în condițiile legii, cheltuielile pentru bunurile folosite în activitatea economică.

Contribuabilii care constată că au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli legate de aceste bunuri pot depune declarații rectificative înainte să înceapă verificările. Potrivit ANAF, corectarea voluntară a erorilor costă mai puțin decât obligațiile stabilite în urma unui control. Fereastra pentru rectificative rămâne deschisă până la prima vizită a inspectorului, iar Fiscul nu spune cât timp mai este până atunci.