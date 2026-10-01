Skip to content
Opinii /

Când firma ta te pârăște: ANAF caută luxul decontat pe cheltuiala societății și folosește datele pe care firmele le trimit singure

Editor coordonator (finanțe-bănci)

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat joi că va face, în perioada următoare, verificări punctuale la societățile care au cumpărat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement. Vizate sunt cazurile în care aceste achiziții nu au o legătură justificată cu activitatea economică a firmei, dar au fost plătite din bugetul ei.

  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană. 
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică.