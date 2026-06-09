Când începe programul Rabla 2026. Modificările anunțate de ministra Mediului

Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice va putea începe în această lună, a anunțat, marți, ministra Mediului, Diana Buzoianu. Ea a spus că a fost introdus un nou criteriu – orice maşină fabricată în Uniunea Europeană este eligibilă pentru acest program.

Diana Buzoianu a anunţat că marţi va fi publicat ghidul pentru programul Rabla 2026, care va avea un bugat de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut.

Valorile voucherelor pentru Rabla 2026 rămân nemodificate față de 2025, însă va exista o modificare importantă.

„Am introdus un criteriu nou, criteriul legat de fabricarea în UE, în Spaţiul Economic European sau în statele care sunt parte din Tratatul Mediteranean. Deci, practic, în aceste trei tratate, dacă există într-unul dintre statele respective fabricată o maşină, maşina respectivă este eligibilă pentru orice român care vrea să aplice la programul Rabla”, a spus Diana Buzoianu, într-o conferinţă de presă, conform News.ro.

Prima etapă a pogramului Rabla 2026 va fi în luna iunie.

„Astăzi este publicat ordinul, care trebuie să stea în transparență 10 zile. (…) Vom face şi dezbateri publice. (…) După zece zile ordinul poate să fie aprobat şi apoi îşi urmează toate etapele, etapele de înscriere a dealerilor, etapele de depunere de dosare. Vom avea calendarul care a fost şi anul trecut, cu aceleaşi termene, aceleaşi zile care a fost realizat în ultimul an, exact acelaşi calendar va fi şi anul acesta. Răspunsul este că va putea începe ca primă etapă în iunie, dar are toate etapele de parcurs din ghid”, a explicat Buzoianu.

Valoarea voucherelor Rabla

Rabla Auto 2025 a avut un buget de 200 milioane lei, iar cea mai importantă schimbare a fost scăderea valorii ecotichetului pentru autovehiculele electrice la 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-și cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

În 2024, voucherul Rabla pentru mașini full-electrice a fost 25.500 de lei, iar vânzările au scăzut cu peste 40%.

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele au fost următoarele în 2025: