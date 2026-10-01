Când muți copilul la altă școală: ghid pe vârste. Psiholog: „Nu îl muta dacă o materie i se pare grea”

Copilul se plânge tot mai des că îl doare burta înainte de școală, începe să aibă probleme cu somnul, devine retras sau refuză pur și simplu să mai meargă? Nu orice perioadă dificilă înseamnă că se impun schimbări radicale, cum ar fi mutatea la altă școală, dar există semne care arată că suferința nu mai este doar o etapă de adaptare.

Psihologul Mădălina-Florentina Bădulescu explică la ce trebuie să fie atent un părinte, ce pași poate face înainte de a cere transferul și când mutarea copilului poate face mai mult rău decât bine.

Pentru a lua cea mai bună decizie, este esențial să înveți să privești dincolo de micile nemulțumiri zilnice și să recunoști tiparele de comportament care trădează o suferință reală. Trecerea de la o simplă pasă proastă la un mediu cu adevărat dăunător poate fi subtilă, dar există semne clare care îți arată când școala nu mai este un loc de dezvoltare, ci unul de traumă.

Psihologul spune că decizia de mutare trebuie luată analizând problema în profunzime, în așa fel încât, pe de o parte, să se asigure protecția copilului și, pe de altă parte, să nu i se transmită mesajul că e în regulă să fugi din fața dificultăților. „Alegerea de a muta copilul de la o școală la alta este una dintre cele mai dificile decizii parentale”, spune specialista.

Semne de alarmă generale: Când problema depășește o etapă trecătoare

Dacă observi următoarele manifestări pe o perioadă susținută, problema depășește o simplă neplăcere temporară, iar amânarea poate prelungi suferința celui mic, este de părere psihologul Mădălina-Florentina Bădulescu.

Simptomatologie fizică recurentă: Dureri de burtă sau de cap sistematice în serile de duminică sau dimineața înainte de școală, fără o cauză medicală obiectivă. Exemplu: Copilul se trezește vesel sâmbăta, mănâncă bine, dar duminică după-amiază începe să acuze greață, iar luni dimineața plânge că îi este prea rău fizic pentru a se ridica din pat.

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