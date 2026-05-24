„Când o să zboare porcul”. Ce spune un lider UDMR despre accesul etnicilor maghiari la cele mai înalte funcții în stat

Vicepremierul Tánczos Barna a afirmat, la Digi24, că UDMR va avea premier „când o să zboare porcul”, afirmând că accesul unor etnici maghiari la funcțiile de președinte sau de prim-ministru depinde de o condiție esențială pe care trebuie să o îndeplinească populația majoritară.

Tánczos Barna a fost întrebat când va avea UDMR premier. „Când o să zboare porcul. Niciodată, cred”, a răspuns Tánczos.

Invitat să comenteze și posibilitatea ca un maghiar să fie ales de români ca președinte, el a menționat că depinde de încrederea pe care o au cele două comunități una în cealaltă.

„Nu zic niciodată, pentru că un etnic german a fost deja. Atunci când o să aibă încredere totală în comunitatea noastră că nu vrem niciodată altceva decât bine pentru această ţară”, a spus Tánczos Barna, citat de News.ro.

Pe acest subiect s-a pronunțat și președintele UDMR Kelemen Hunor, pe 11 mai, într-o emisiune la Antena 3, în care a fost întrebat dacă ar putea deveni premier în condițiile în care are punți de dialog atât cu președintele PNL Ilie Bolojan, cât și cu președintele PSD Sorin Grindeanu.

„Mă onorează ce spuneţi dumneavoastră, dar avem o problemă. Mă cheamă Kelemen Hunor. Suntem în România totuşi. Nu discutăm că suntem după USR ca şi procent parlamentar (…) Dar eu cred că suntem departe de a găsi o astfel de variantă de a accepta, de a propune o astfel de variantă. Şi aici trebuie să ne oprim cu speculaţiile, că nu e cazul”, a explicat Kelemen Hunor.