Când pică Rusaliile în 2026, iar românii au o nouă minivacanță

Rusaliile aduc un nou weekend prelungit la începutul lunii iunie. Ortodocşii sărbătoresc Rusaliile întotdeauna la 50 de zile după Paște.

În 2026, prima zi de Rusalii va fi duminică, 31 mai, iar cea de-a doua va fi luni, 1 iunie. Potrivit Codului Muncii, prima și a doua zi a Rusaliilor ortodoxe sunt zile libere. Astfel, bugetarii vor beneficia de un weekend prelungit.

În acest an, a doua zi de Rusalii se suprapune cu 1 iunie, de asemenea zi liberă legal.

În total, anul 2026 are 17 zile libere legal, doar că cinci dintre ele sunt în weekend.

