Când și cum vrea Ilie Bolojan să fie adoptate pachetele privind pensiile magistraților și reforma în administrație. Premierul avertizează că dobânzile riscă să ajungă la „3% din PIB”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că adoptarea măsurilor de reformă în ceea ce privește pensiile magistraților și reforma în administrația locală și centrală „este o necesitate” pentru ca anul viitor „să ne reducem cheltuielile” publice și „să ne scădem dobânzile la care ne împrumutăm”.

Prim-ministrul liberal a spus că „aceste pachete sunt obligatorii de adoptat”.

„Dacă nu ne reducem dobânzile la care ne împrumutăm, gândiți-vă că anul viitor vom plăti dobânzi care se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din PIB, deci din tot ce avem ca deficit, practic, aproape jumătate reprezintă doar costul dobânzilor, este un buget enorm”, a adăugat Ilie Bolojan.

El a afirmat că pentru reducerea dobânzilor la împrumuturi trebuie să arătăm „că suntem o țară bine administrată, că nu ne risipim banii”.

„Eu sper că până la sfârșitul acestei luni vom rezolva aceste pachete (…). Reforma administrației publice locale și centrale este și ea o necesitate, am avansat în toată această perioadă. E adevărat că discuțiile s-au lungit, că niciodată restructurările nu se fac cu aplauze, nici la scară mică, nici la scară mare, dar sper că în perioada următoare vom ajunge la o soluție în așa fel încât înainte de aprobarea bugetului să avem pachetul pe administrație adoptat. Dacă nu adoptăm pachetul pe administrație, practic bugetul nu va putea fi construit în mod sănătos pe anul viitor”, a continuat liderul PNL.

Cum vor fi adoptate măsurile

Întrebat dacă va angaja din nou răspunderea Guvernului, Ilie Bolojan a afirmat: „Unul dintre ele, cel puțin, cel fiscal, poate fi adoptat printr-o procedură parlamentară rapidă. Din punctul meu de vedere, pachetul pentru administrație nu poate fi trecut decât prin angajarea răspunderii Guvernului, pentru că este un pachet complex, cu foarte multe propuneri, care dacă nu rămân într-o formă coerentă este afectată reforma în administrație”.

„Pachetul pe magistrați, vom lua o decizie într-o săptămână, maxim două, vizavi de cum va trece, dar el este o necesitate și trebuie să facem asta”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă va lua el însuși o decizie sau o va lua împreună cu PSD și Sorin Grindeanu.

„Deciziile de tipul acesta se iau în coaliție, cu toți colegii de față, deci cu toți președinții de partide”, a răspuns Ilie Bolojan.