Bonnie Tyler a ieșit din comă, după mai bine de o lună, dar marea cântăreață este în continuare foarte bolnavă și rămâne la terapie intensivă

Cântăreața de origine galeză Bonnie Tyler a ieșit din comă, a anunțat familia ei luni. Artista este în continuare foarte bolnavă, după ce a suferit o operație intestinală.

Bonnie Tyler a fost trezită de medici după mai bine de o lună de la operația intestinală de urgență la care a fost supusă, scrie News.ro.

Artista în vârstă de 75 de ani este în continuare sub atenția medicilor, întrucât procesul de recuperare este „foarte lent”, potrivit anunțului de pe site-ul său oficial. Ea este internată într-un spital din Portugalia, la secţia de terapie intensivă.

Cântăreața are programate mai multe concerte cu ocazia turneului său muzical, care se sfârșește în decembrie, în Germania, Austria, Danemarca, Elveția, Marea Britanie și România.

În comunicatul oficial transmis, echipa ei a anunțat că toate concertele programate până la finalul lunii august sunt „oficial anulate sau amânate”. Deși producătorii săi speră că aceasta va putea concerta la concertele din toamnă și iarnă, nu au totuși „prea multe speranțe”.

Concertul din România este programat pe 23 octombrie, la Sala Palatului din București.

Bonnie Tyler a devenit cunoscută în anii ’80, după lansarea „Total Eclipse of the Heart”, melodie care s-a situat două săptămâni pe locul 1 în Marea Britanie și patru săptămâni în topurile din SUA, potrivit The Guardian.

Alte melodii ale sale cunoscute sunt „Holding Out For a Hero”, „It’s a Heartache” și „f You Were a Woman (And I Was a Man)”.