Când va primi Traian Băsescu înapoi locuința de la RA-APPS

Pentru ca Traian Băsescu să reintre în posesia unei locuințe de protocol de la RA-APPS mai este necesară emiterea unei Hotărârii de Guvern. Executivul condus de Ilie Bolojan va adopta cel mai probabil o asemenea decizie în ședința de Guvern de săptămâna viitoare, a declarat purtătoarea de cuvânt de la Palatul Victoria, Ioana Dogioiu, citată de News.ro.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus, joi, că proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu urmează să fie adoptat în şedinţa de săptămâna viitoare.

„Săptămâna viitoare va fi cel mai probabil adoptat”, a spus Dogioiu joi, la finalul ședinței de Guvern din această săptămână.

Potrivit news.ro, Traian Băsescu a refuzat o locuință de pe strada Emil Zola. „Nu am informaţii nici despre vreun refuz, nici despre vreo schimbare faţă de documentul pe care l-aţi văzut săptămâna trecută pe ordinea de zi”, a precizat Dogioiu.

„Informaţia pe care o am este că intenţia este de adoptare în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare”, a insistat Ioana Dogioiu.

Traian Băsescu a cerut înapoi drepturile de fost președinte

Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat, după ce Curtea Constițuțională a stabilit că are acest drept în ciudata deciziei definitivei a instanței că a colaborat cu Securitatea.

Pe agenda şedinţei de vinerea trecută a Guvernului s-a aflat un proiect de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil de pe strada Emile Zola din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială, precum şi modificarea unei hotărâri a Guvernului din 2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială.

„Proiectul de HG referitor la imobilul RAAPPS nu s-a aprobat”, au transmis reprezentanţii Executivului, după şedinţă, notează News.ro.

Potrivit reprezentanţilor Guvernului, în aplicarea prevederilor legale, fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) atribuirea unei locuinţe, în calitate de fost şef de stat.

Conform Notei de fundamentare a proiectului de hotărâre ce s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de vineri, este vorba despre modificarea Hotărârii Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, în sensul eliminării sintagmei „pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român” din cuprinsul acesteia, urmând că imobilele sus-menţionate să fie atribuite conform prevederilor legale.

Decizia CCR în cazul lui Traian Băsescu

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv că fostul președinte Traian Băsescu a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”. Potrivit CNSAS, fostul preşedinte Traian Băsescu a dat note informative ce ar fi dus la menţinerea în ţară a unui coleg de la Marină.

Imediat după decizia instanței, fostul președinte a reacționat printr-un mesaj scurt, spunând că se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

În urma deciziei definitive a instanței, Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RA-APPS, indemnizaţia lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României în exerciţiu, dar și pază şi protecţie, precum şi folosirea gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază. Ulterior, el s-a mutat din vila de protocol din strada Gogol.

În 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că modificarea legislativă prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase anumite beneficii este contrară Constituției.

Astfel, în urma deciziei CCR, Traian Băsescu poate primi înapoi următoarele beneficii:

o locuință de protocol, cu destinaţia de reşedinţă, care cuprinde şi un spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar

o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu

pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază.