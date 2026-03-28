Când vor fi gata cele trei spitale regionale. Alexandru Rogobete admite că lucrările avansează diferit

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că spitalele regionale din Craiova şi Iaşi vor fi terminate la finalul anului 2028, conform planului iniţial. În schimb, la Cluj încă n-au început lucrările, licitaţia fiind în faza de contestare în instanţă, transmite News.ro.

Rogobete a spus, într-o emisiune difuzată sâmbătă la Prima TV, că în prezent sunt 22 de şantiere dedicate spitalelor din România, pe fonduri europene. Primul corp nou de clădire construit după Revoluţie a fost inaugurat la Bistriţa, în luna decembrie.

„Deci narativul că România nu construieşte spitale noi a dispărut din decembrie. N-am mai auzit niciunde că nu se construiesc spitale în România”, a declarat ministrul Sănătății.

În același timp, Alexandru Rogobete a admis că lucrările avansează diferit: la Craiova, construcţia spitalului a ajuns la etajul 2, la Iaşi abia au fost demarate lucrările, în timp ce la Cluj licitaţia e încă la faza de contestaţii în instanţă.

„Diferenţa este dată de două aspecte, două nuanţe. Prima din ele este licitaţia publică. La Craiova nu au existat contestaţii. Acolo s-a finalizat licitaţia, nu s-a contestat. E o asociere de constructori români, da. Cei mai mari constructori români s-au asociat şi fac o treabă excelentă. Drept dovadă că la Craiova au depăşit etajul 1, acum lucrează la etajul 2. Lucrurile avansează”, a spus ministrul Sănătății.

„La Iaşi, problema a fost dată de contestaţie, s-a ajuns până la Înalta Curte. Într-un final s-au terminat contestaţii, am semnat contractul undeva în noiembrie anul trecut. Acum, organizarea unui astfel de şantier atât de mare, pentru că vorbim de o suprafaţă mare de construcţie, durează undeva între 3 şi 4 luni de zile. Deci cumva ei sunt în grafic, aş putea spune, cu o mică întârziere de o lună, dată şi de condiţiile meteo pe care nu le-am anticipat şi care nu au mai fost de mult timp cele din ianuarie-februarie. Dar au început să lucreze, ceea ce este bine”, a explicat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a precizat că spitalele regionale din Craiova şi Iaşi ar trebui să devină funcţionale la finalul anului 2028, conform graficului iniţial. În schimb, la Cluj lucrările n-au început.

„La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Din estimările pe care le avem, undeva în luna aprilie ar trebui să avem rezultatul şi să semnăm contractul. Ce este, în schimb, important de menţionat? Că atunci când s-a făcut graficul de lucrări, s-a ţinut cont şi de o eventuală contestaţie care poate dura un an de zile, ceea ce nu le scoate din termen. Ele sunt încă în termenul de finanţare din programul Operaţional Sănătate Banii Europene Rambursabili, program care se finalizează în 2030. La Craiova, graficul de execuţie îi dă termen finalul anului 2028. La Iaşi, se păstrează acelaşi termen de 2028, chiar dacă a existat această întârziere”, a spus Alexandru Rogobete.

Când încep licitaţiile pentru dotarea spitalelor

Ministrul Sănătăţii a precizat că în curând vor începe licitaţiile pentru dotarea celor trei spitale regionale, astfel încât echipamentele să fie livrate pe măsură ce contrucţia avansează.

„La Craiova va începe în această vară licitaţia pentru echipamente. Licitaţia se va derula pe măsură ce are loc construcţia, astfel încât la un moment dat să se suprapună, când construcţia este aproape finalizată, să poată fi livrate şi echipamentele. La fel este gândit şi la Iaşi, şi la Cluj”, a conchis ministrul.