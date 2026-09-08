Când vor fi repornite reactoarele de la Cernavodă. Bușoi: „Prognozele sunt rezervate”

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a afirmat, la Digi24, că repornirea reactoarelor centralei atomoelectrice de la Cernavodă ar putea fi făcută abia către sfârșitul lunii septembrie, o estimare mai exactă putând fi făcută după 15 septembrie.

Comandamentul Energetic de la sediul Dispecerului Energetic Naţional, a estimat că abia către sfârşitul lunii septembrie ar putea să fie posibilă repornirea reactoarelor, cu condiția ca nivelul apelor Dunării să crească.

„Prognozele sunt rezervate. Există unele veşti bune legate de bazinul superior, de Austria în principal, acolo unde s-au văzut precipitaţii în ultima perioadă. De asemenea, e şi o mică creştere, dar încă nu o putem vedea ca o soluţie salvatoare, pe râul Sava. Din informaţiile pe care le-am schimbat astăzi şi din dialogul cu reprezentanţii Centralei Nucleare de la Cernavodă, suntem încă rezervaţi în a face prognoze. După 15 septembrie vom face o nouă evaluare, dar ne aşteptăm ca lucrurile să poată fi posibile abia către sfârşitul lunii septembrie”, a declarat Buşoi, citat de News.ro.

Oficialul a precizat că, în orele de vârf, importurile vor acoperi deficitul de energie electrică, fiind aşteptat ca producţia eoliană din următoarele zile să micşoreze aceste importuri, care ar urma să scadă cu mult sub 2.000 MW.

„Nu avem probleme și suntem pregătiți”

Într-o postare pe Facebook, Bușoi a anticipat că, până la repornirea centralei de la Cernavodă, poate fi asigurată furnizarea energiei electrice în parametri normali.

„Nu avem probleme şi suntem pregătiţi. Sistemul energetic dispune de resursele şi capacitatea necesare pentru a face faţă acestei perioade în condiţii de siguranţă. Energia produsă din surse fotovoltaice contribuie la acoperirea consumului, în special în orele de vârf din timpul zilei. Suntem mobilizaţi şi acţionăm coordonat pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie”, a scris Cristian Bușoi.

Conform prognozelor, debitul Dunării la intrarea în ţară va fi scăzut toată luna septembrie, iar undeva în jurul datei de 15 septembrie ar urma să crească uşor, dar va fi cu mult sub media ultimilor ani. În aceste condiţii, se estimează că nivelul apei în zona Cernavodă va fi insuficient, cel mai probabil toată luna septembrie, pentru răcirea reactoarelor centralei nucleare.

Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă, care asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România, a fost oprită complet în 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric.

Cosmin Ghiţă a anunţat recent că renunţă la mandatul de director general al Nuclearelectrica, Mihai Laurenţiu Gioară urmând să ocupe funcţia de director general provizoriu al Nuclearelectrica pentru o durată de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.