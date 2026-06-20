Caniculă în România: Cod galben în 14 judeţe. Valul de căldură se extinde duminică / Cum e vremea la București

Meteorologii anunţă căldură excesivă, sâmbătă, în 14 judeţe ale ţării, fiind emisă o avertizare cod galben, cu temperaturi ce ajung la 34 de grade.

Potrivit ANM, sâmbătă, în intervalul 12.00 – 21.00, este cod galben de caniculă în mai multe zone ale ţării, relatează News.ro.

„Sâmbătă (20 iunie) în Crişana, Banat, Maramureş, vestul şi centrul Transilvaniei şi în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă ANM.

Avertizarea vizează judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Sibiu, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

Codul galben caniculă valabil între 20 iunie, intervalul orar 12 – 21



Valul de căldură se intensifică duminică

Duminică (21 iunie) în Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia şi în vestul şi centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

„Maximele termice vor fi cuprinse între 31 şi 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi sud-vest unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, transmit meteorologii.

Avertizarea cod galben va fi valabilă pentru judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Olt, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Timiş şi Vâlcea.

Codul galben de caniculă valabil între 21 iunie, intervalul orar 12 – 21



Vremea la București până luni

Pentru Capitală, ANM anunță că vremea va fi frumoasă și caldă.

Sâmbătă va fi o altă zi călduroasă – cerul variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe (1…4 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade.

Duminică, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, dar probabilitatea pentru averse slabe va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade.

Luni, vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în a doua parte zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31…33 de grade.