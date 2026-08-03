Caniculă și nopți tropicale în București. Atenționare meteo emisă pentru Capitală

Valul de căldură se va intensifica în București, fiind așteptate temperaturi de până la 38 de grade în această săptămână, potrivit prognozei speciale pentru Capitală, făcută de ANM.

În intervalul 3 august, ora 10 – 7 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale. Meteorologii au emis pentru ziua de marți o atenționare cod galben de caniculă.

Luni, un val de căldură va cuprinde Capitala, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 19…20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade.

Marți, valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36…37 de grade, iar cea minimă de 19…20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat.

Miercuri, valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar cea minimă de 18…21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Joi, valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă va fi de 37…38 de grade, iar cea minimă de 19…22 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.