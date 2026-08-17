Caniculă, urmată de vijelii și răcirea bruscă a vremii. Harta cu zonele afectate de alertele meteo

Vremea va fi caniculară în mare parte din țară pe parcursul zilei de luni. Apoi, vremea se schimbă radical, mai ales în vestul, centrul și nordul României, au transmis meteorologii.

Luni va fi cod galben de caniculă în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, zone în care se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, potrivit ANM. Va fi și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest.

Cod galben de caniculă în intervalul 17 august, ora 10:00 – 17 august, ora 21:00. Sursă: ANM

ANM a emis și o informare meteorologică, valabilă în perioada 17 august, ora 23:00 – 18 august, ora 21:00.

Astfel, începând de luni seară vor fi intensificări ale vântului în regiunile vestice, iar marți în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 40…50 km/h și local de peste 60…70 km/h, îndeosebi la munte, conform ANM.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, iar mâine mai ales în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ (15…20 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp), descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Vremea se răcește accentuat în vestul, centrul și nordul țării

Marți în vestul, centrul și nordul țării vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10…12 grade și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade.

Pentru ziua de marți, meteorologii au emis un cod galben pentru vânt puternic și vijelii.

Astfel, în intervalul 18 august, ora 10:00 – 18 august, ora 21:00 vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50….70 km/h. La munte, îndeosebi la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…90 km/h.

Cod galben de vânt puternic și vijelii în intervalul 18 august, ora 10:00 – 18 august, ora 21:00. Sursă: ANM

Caniculă marți în București și 9 județe

Un cod galben de caniculă va fi valabil pentru București și 9 județe în intervalul 18 august, ora 10:00 – 18 august, ora 21:00, au transmis meteorologii.

Marți, în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și în municipiul București va fi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade.