Cântăreața Ornella Vanoni a murit la vârsta de 91 de ani. Doamna muzicii italiene își făcuse deja planurile pentru ultimul drum: „Am rochia. Este de la Dior”

Cântăreața Ornella Vanoni, doamna muzicii populare italiene, s-a stins vineri la vârsta de 91 de ani la domiciliul său din Milano, au anunțat presa italiană și agențiile internaționale de presă. Artista a decedat puțin înainte de ora 23:00 în urma unui stop cardiac.

Născută pe 22 septembrie 1934 la Milano, Ornella Vanoni a înregistrat cele mai mari succese în anii ’60 și ’70, cu hituri precum „La Musica è Finita”, „Eternita”, „L’Appuntamento” („Întâlnirea”) și „Una Ragione di Più” („Un motiv în plus”), notează AFP.

O doamnă cu un stil deosebit, recunoscută pentru părul său roșcat și cârlionțat, ea a devenit, în 1999, prima cântăreață din istoria San Remo care a primit un premiu de onoare pentru întreaga sa carieră.

„Odată cu dispariția Ornellei Vanoni, Italia pierde una dintre cele mai originale și rafinate artiste ale sale. Datorită vocii sale unice și talentului său interpretativ excepțional, ea a marcat istoria cântecului, teatrului și spectacolului italian”, a spus ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli.

„Cu vocea sa unică, ea a marcat istoria muzicii italiene, lăsând o moștenire artistică care va rămâne pentru totdeauna gravată în inimile tuturor”, a transmis și Lorenzo Fontana, președintele Camerei Deputaților din Italia.

O povestitoare captivantă, ale cărei cântece explorau tema criminalității, sărăciei și excluziunii sociale, precum și a iubirii, pierderii și feminității, ea a vândut peste 55 de milioane de discuri și a lansat aproximativ 40 de albume de studio.

Moda și obiceiurile s-au schimbat în Italia, dar vocea intimă și încântătoare a Vanoni a rămas un simbol al autenticității emoționale în muzica italiană.

Elegantă și extrem de independentă, ea și-a păstrat profilul public prin apariții în talk-show-uri mult după lansarea celor mai populare albume ale sale, notează Reuters.

Despre planurile sale funerare, ea a spus într-o emisiune de televiziune că „sicriul trebuie să fie ieftin, pentru că vreau să fiu incinerată. Apoi aruncați-mă în mare, poate în Veneția”.

„Am rochia”, a adăugat ea. „Este de la Dior”.