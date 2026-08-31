Cerere bizară în fața judecătoarei a cântărețului american acuzat că și-a dezmembrat cu drujba iubita, după ce a renunțat la avocata lui celebră

Muzicianul anerican D4vd, care se confruntă cu acuzația că a înjunghiat și dezmembrat o fată de 14 ani care a amenințat că va expune relația lor secretă, și-a înlocuit echipa de apărare luni cu un avocat din oficiu, informează agenția Reuters, preluată de Agerpres.

D4vd, în vârstă de 21 de ani, al cărui nume real este David Anthony Burke, a apărut luni la Curtea Superioară din Los Angeles. Apariția a avut loc la o lună după ce judecătoarea Charlaine Olmedo a găsit motive întemeiate pentru a-l judeca, în urma unei proceduri care a durat mai multe zile, în care procurorii au oferit ca probe mărturii grafice și fotografii macabre de la locul crimei.

Avocata lui principală, Blair Berk, care a apărat numeroase celebrități în alte cazuri, i-a spus judecătorului că Burke a solicitat un nou apărător, dar nu a spus de ce, a relatat Los Angeles Times.

Nu a fost imediat clar cum se califica Burke financiar pentru asistență din oficiu, având în vedere cariera lui muzicală profitabilă. Într-un comunicat, fosta echipă juridică a lui Burke a declarat că instanța a aprobat cererea lor de retragere „după ce s-a stabilit că David se califica pentru un avocat din oficiu”.

Următorul termen de judecată al lui Burke este în octombrie, potrivit KABC din Los Angeles.

Burke și-a început cariera ca o senzație virală pe TikTok, al cărui prim single de succes, „Romantic Homicide”, a dus la un contract de milioane de dolari cu Interscope Records. Albumul său de debut a fost lansat în aprilie 2025, aceeași săptămână în care procurorii spun că iubita sa minoră, Celeste Rivas Hernandez, a dispărut.

Rămășițele ei în descompunere au fost găsite cinci luni mai târziu, înghesuite în portbagajul din față al unui sedan Tesla despre care autoritățile spun că era înmatriculat pe numele lui Burke. Cântărețul și compozitorul a fost arestat în luna aprilie a acestui an și acuzat de crimă de gradul întâi, mutilare a rămășițelor umane și abuz sexual asupra unui copil.

Burke a ucis-o pe fată de teama că i-ar ruina cariera înfloritoare după ce ea l-ar fi amenințat că va face publică relația lor sexuală, au acuzat procurorii.

Procurorii au afirmat că „Burke a înjunghiat-o mortal la domiciliul său din Hollywood Hills pe 23 aprilie 2025”. În timpul audierii probatorii de luna trecută, procurorii au arătat fotografii cu trei drujbe, o lopată și alte articole pe care, spun ei, Burke le-a cumpărat online sub un nume fictiv și le-a livrat la domiciliu după crimă.

Printre articole se număra o piscină gonflabilă din plastic albastru, pe care, potrivit procurorilor, Burke a folosit-o pentru a preveni scurgerea sângelui pe podeaua garajului său atunci când victima a fost dezmembrată.

Autoritățile au identificat profilul genetic al victimei în probele de ADN prelevate din garajul lui Burke, potrivit procurorilor.