Cântărețul premiat cu Oscar Glen Hansard a murit într-un accident de motocicletă

Muzicianul irlandez Glen Hansard, câștigător al premiului Oscar pentru Cel mai bun cântec original în 2008 datorită filmului independent „Once”, și solist al trupei rock „The Frames”, a murit într-un accident de motocicletă la vârsta de 56 de ani, în primele ore ale dimineții de miercuri, a anunțat compania sa de management, citată de Reuters.

„Cu inimile frânte anunțăm trecerea în neființă a lui Glen Hansard, care a încetat din viață în primele ore ale acestei dimineți, în urma unui accident rutier produs în Dublin”, a transmis ATC Management într-un comunicat în care a mulțumit și serviciilor de urgență.

Poliția irlandeză a precizat că un bărbat în jurul vârstei de 50 de ani a murit în urma unui accident în care a fost implicată o singură motocicletă, în partea de vest a Dublinului.

Serviciile de urgență au fost alertate cu puțin înainte de ora 4:30 dimineața (03:30 GMT), iar bărbatul a fost declarat decedat la scurt timp după ce a primit îngrijiri medicale la locul accidentului.

Glen Hansard și-a început cariera de cântăreț pe străzile Dublinului

Fanii i-au adus omagii în mediul online, iar premierul irlandez Michael Martin a declarat că este profund întristat de vestea morții „unui muzician și actor talentat, care a avut o contribuție semnificativă la peisajul cultural al Irlandei de-a lungul multor ani”.

Cântărețul și compozitorul a început să cânte pe străzile Dublinului, orașul său natal, încă din adolescență. În 1990 a înființat populara trupă irlandeză „The Frames”.

Hansard a lansat mai multe albume atât sub propriul nume, cât și ca membru al duo-ului „The Swell Season”, alături de Marketa Irglova, cealaltă laureată a premiului Oscar și colegă a sa de platou pentru filmul „Once”.

Lungmetrajul cu buget redus, filmat cu camere video portabile, se învârte în jurul unui muzician stradal care se îndrăgostește de o tânără imigrantă cehă. „Falling Slowly”, duetul premiat cu Oscar al lui Hansard cu Irglova, a făcut ca muzica sa să ajungă la un public mult mai larg.

Muzicianul a fost un erou neașteptat al Irlandei la Premiile Oscar

Primind premiul Oscar din mâinile prezentatorului John Travolta, un Hansard vizibil uluit a spus: „Ce căutăm noi aici? Este o nebunie”.

Filmul, care include și alte cântece compuse și interpretate de cei doi, a fost adaptat ulterior într-un musical de mare succes pe Broadway, producție care a câștigat opt premii Tony în 2012.

Înainte de „Once”, singura sa experiență ca actor fusese interpretarea unui membru al unei trupe în „The Commitments”, un film de succes din 1991 al regizorului de Alan Parker.