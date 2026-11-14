Căpitanul din Superliga, impresionat de transferul făcut de rivala FCSB: „Calități fabuloase”

Alexandru Chipciu, liderul lui U Cluj, a jucat împotriva lui Denis Drăguș la începutul acestei luni și spune că a fost impresionat de calitățile fotbalistului de la FCSB.

„S-au întors câțiva jucători care au ridicat media campionatului. În categoria asta îl văd pe Drăguș, care are niște calități fabuloase. Pleacă cu reactor pe lângă ăia, n-ați văzut cum driblează?

Drăguș e mult peste medie, e la nivel cu Stanciu. Moruțan, la fel, anul ăsta a fost bine. Cei de la FCSB mi s-au părut foarte buni atunci când au jucat la Cluj. Ne-au ținut în presiune cum nu ne-a ținut nicio echipă.

Se trece de la o extremă la alta în câteva zile. Chiar vorbeam și cu colegii. Am jucat cu Dinamo și cei de la Dinamo ziceau «ce buni sunt ăștia de la U Cluj». Joci cu echipele și ai altă percepție decât ce se vede la televizor.

La televizor vezi ritmul mai lent, nu vezi ocazii, dar noi am văzut că nu am putut să ieșim din presiune. Noi știm cum făcea Reghe la FCSB, voia să presăm non-stop. Ei nu sunt acum la nivelul să preseze non-stop.

Ce am simțit pe teren la nivel de duel, mi s-a părut o echipă foarte puternică, am câștigat cu noroc, era echitabil un egal”, a declarat Chipciu, conform gsp.ro.

Drăguș a adunat 174 de minute în 4 meciuri la FCSB, având probleme cu accidentările de când a venit în Superliga. Nu a reușit să înscrie sau să paseze decisiv până acum.