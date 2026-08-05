Care e cel mai puternic serviciu de spionaj din Europa. „Le plac trucurile murdare”

MI6 al Marii Britanii a fost clasat drept cel mai puternic serviciu de informaţii externe din Europa, devansând Franţa şi Ţările de Jos, potrivit unei evaluări recente realizate de experţi, relatează The Guardian.

Agenţia britanică de informaţii a obţinut 251 de puncte în cadrul unui studiu realizat de 60 de profesioniști din 25 de țări şi a fost lăudată pentru expertiza sa în recrutarea informatorilor de nivel înalt şi în infiltrarea elitelor conducătoare din Rusia, China, Iran şi Turcia.

Evaluarea a fost întocmită de revista franceză „L’Express”, care a contactat persoane din serviciile de informaţii din mai multe state pentru a-şi evalua omologii din ţările aliate occidentale.

În acest top, Direcţia Generală pentru Securitate Externă (DGSE) din Franţa s-a clasat pe locul al doilea, cu 169 de puncte, datorită acoperirii sale globale şi capacităţii operaţionale.

Olanda, Ucraina şi Germania completează topul primelor cinci, în timp ce serviciul din Slovacia a fost evaluat ca fiind cel mai slab.

România se află pe poziția a 11-a, cu 15 puncte, urmată de Spania, cu 13 puncte.

Cine conduce MI6

Marea Britanie a fost prima care a avertizat Ucraina cu privire la probabilitatea unei invazii rusești, care a început în februarie 2022.

„Regatul Unit are, de departe, cele mai puternice servicii secrete din Europa. MI6 este extraordinar”, a declarat Robert Gorelick, fost şef de staţie al CIA, pentru L’Express.

MI6 este condus de Blaise Metreweli, prima femeie la șefia serviciului de informații externe britanic.

Blaise Metreweli conduce MI6. Credit line: Kirsty Wigglesworth / PA Images / Profimedia

„Britanicii au capacitatea de a juca pe termen lung, investind în surse pe un orizont de 10 ani, oarecum asemănător ruşilor. Şi au o înclinație pentru trucuri murdare”, a declarat un fost şef al DGSE.

DGSE, care a fost prezentată în serialul francez „The Bureau”, a fost evaluată drept una dintre cele mai bune agenţii din lume în domeniul combaterii terorismului. Serviciul este renumit pentru operaţiunile sale clandestine de ”eliminare” a persoanelor considerate o ameninţare la adresa securităţii franceze.