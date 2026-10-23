Nu există un clasament public oficial al aplicațiilor de pariuri după numărul de descărcări. Magazinele de aplicații arată cel mult intervale de instalări, iar operatorii comunică propriile cifre. De aceea, o aplicație se alege mai bine după funcții decât după popularitate. Un exemplu este aplicația de pariuri sportive Superbet, care, potrivit operatorului, a depășit 2.000.000 de instalări și include statistici, livestream, notificări și rețeaua SuperSocial.

În acest ghid vezi cum verifici popularitatea unei aplicații de pariuri, ce funcții contează și ce oferă aplicația Superbet, luată ca exemplu.

Răspuns scurt: cea mai descărcată aplicație de pariuri din România și cum o alegi

Clasament oficial: nu există unul public. Cifrele de descărcări sunt raportate de operatori sau apar ca intervale în magazine.

nu există unul public. Cifrele de descărcări sunt raportate de operatori sau apar ca intervale în magazine. Ce verifici în magazin: numărul de instalări afișat, evaluările și recenziile recente.

numărul de instalări afișat, evaluările și recenziile recente. Ce funcții contează: statistici, livestream, notificări, gestionarea biletelor și Cash Out.

statistici, livestream, notificări, gestionarea biletelor și Cash Out. Licență și vârstă: alege operatori licențiați în România. Accesul este permis doar de la 18 ani.

alege operatori licențiați în România. Accesul este permis doar de la 18 ani. De unde descarci: din magazinele oficiale sau de pe pagina oficială a operatorului.

Cum verifici care este cea mai descărcată aplicație de pariuri din România

Numărul de instalări din Google Play

Pe Android, pagina aplicației din Google Play afișează un interval de instalări, de exemplu peste un anumit prag. Este un indicator util, dar aproximativ, și nu permite o comparație exactă între aplicații cu praguri apropiate.

Evaluările și recenziile din magazine

App Store nu afișează public numărul de descărcări, dar arată evaluări, recenzii și poziția în categorie. Citește recenziile recente, pentru că reflectă versiunea actuală a aplicației.

Cifrele comunicate de operatori

Operatorii pot publica propriile date, de exemplu numărul de instalări. Sunt informații declarate de companie, deci verifică data la care au fost publicate și dacă sunt corelate cu datele din magazin.

Ce trebuie să ofere o aplicație de pariuri sportive în 2026

Statistici și informații despre meciuri

Statisticile echipelor și ale jucătorilor, clasamentele și programul meciurilor ajută la informarea înainte de a plasa un pariu. Cu cât informațiile sunt mai aproape de oferta de cote, cu atât ai nevoie de mai puține aplicații în paralel.

Livestream și pariuri live

Transmisia video în aceeași aplicație cu oferta live îți permite să urmărești meciul fără să schimbi ecranul. Disponibilitatea diferă în funcție de competiție și de drepturile de transmisie.

Notificări pentru meciurile pariate

Notificările îți arată evenimentele importante de pe bilete, de exemplu scorul, schimbările sau cartonașele. Verifică dacă le poți controla din setări, ca să primești doar ce te interesează.

Gestionarea biletelor și Cash Out

O aplicație utilă permite crearea, verificarea și urmărirea biletelor, iar la unele oferte și încheierea anticipată a pariului prin Cash Out. Pentru cine pariază și în agenție, contează și scanarea biletelor din aplicație.

Comunitate și funcții sociale

Unele aplicații includ o rețea de pariori, în care poți vedea și distribui bilete. Sunt informații de inspirație, nu recomandări, iar decizia de a paria rămâne a ta.

Licență, vârstă și joc responsabil

Alege doar operatori licențiați în România, verifică dacă licența și autorizația sunt publicate pe site și folosește instrumentele de joc responsabil. Accesul persoanelor sub 18 ani este interzis.

Aplicația de pariuri sportive Superbet: statistici, livestream, notificări și ce mai include

Conform paginilor oficiale Superbet, aplicația sport include următoarele funcții:

Funcție Ce oferă aplicația de pariuri sportive Superbet Statistici Statistici ale echipelor (întâlniri directe, forma de moment) și ale jucătorilor (șuturi pe poartă, goluri, ocazii create, faulturi, deposedări, intercepții), plus clasamente Scoruri live Scoruri în timp real și evoluția cotelor pentru meciurile urmărite Livestream Transmisii în aplicație, în același ecran cu oferta de pariuri live; conform paginii aplicației, peste 17.000 de evenimente transmise în direct Notificări Alerte pentru meciurile pariate: evoluția scorului, schimbări, penalty-uri, cartonașe; notificări și pentru biletele plasate în agenție Bilete Creare de bilete virtuale fără cont online, verificarea biletului, scanarea biletelor din agenție, mize predefinite pentru pariuri rapide Cash Out Încheierea anticipată a pariului, în funcție de valoarea oferită în momentul respectiv Bet Builder / SuperPariuri Combinarea mai multor selecții din același meci (rezultat, goluri, cartonașe, cornere, marcatori) într-un singur pariu Bonusurile mele Statusul bonusurilor active, în așteptare și al celor folosite (tab Istoric) SuperSocial Distribuirea biletelor, vizualizarea și copierea biletelor altor pariori, story-uri și analize video

Statistici și informații utile în aplicație

Aplicația reunește statistici integrate, clasamente, informații despre echipe, scoruri live și programul TV. Pentru unele meciuri de campionat sunt disponibile și avancronici. Astfel, informațiile de care ai nevoie înainte de un pariu sunt în același loc cu oferta.

Livestream în aplicația Superbet

Aplicația oferă streaming în același ecran cu oferta de pariuri live. Conform paginii aplicației, sunt peste 17.000 de evenimente transmise în direct. Superbet indică și streaming exclusiv în România pentru SuperLiga, alături de mari campionate europene, competiții UEFA și evenimente de tenis, handbal și baschet. Disponibilitatea diferă de la un eveniment la altul.

Notificări pentru meciurile pariate

Poți primi notificări despre evoluția scorului, schimbări, penalty-uri sau cartonașe la meciurile de pe biletele tale. Notificările pot fi activate din setările contului. Funcția se aplică și biletelor plasate în agenție, fără să fie nevoie de un cont online.

Bilete, Cash Out și Bet Builder în aplicație

Poți crea bilete virtuale fără cont online, verifica un bilet, scana biletele din agenție și folosi mize predefinite pentru pariuri rapide. Cash Out permite încheierea anticipată a unui pariu, iar Bet Builder și SuperPariurile permit combinarea mai multor selecții din același meci. Secțiunea „Bonusurile mele” arată statusul bonusurilor active, al celor în așteptare și al celor folosite.

SuperSocial: rețeaua pariorilor din aplicație

SuperSocial îți permite să vezi biletele altor pariori, să le copiezi și să-ți distribui propriile bilete. Poți adăuga și story-uri sau analize video. Sunt informații de inspirație, nu garanții de rezultat.

Cum descarci aplicația Superbet

Aplicația sport este disponibilă în Google Play, în App Store și în Huawei AppGallery, sub numele Superbet Sport. Pentru jocuri și casino există o aplicație separată, Superbet Jocuri, iar cele două se pot instala în paralel. Descarcă aplicațiile doar din magazinele oficiale sau de pe pagina oficială a operatorului.

Întrebări frecvente despre cea mai descărcată aplicație de pariuri din România

Care este cea mai descărcată aplicație de pariuri din România?

Nu există un clasament public oficial. Superbet declară peste 2.000.000 de instalări pentru aplicația sport. Pentru o comparație, verifică intervalul de instalări din Google Play și evaluările din magazine.

Cum văd câte descărcări are o aplicație de pariuri?

Pe Android, Google Play afișează un interval de instalări. App Store nu afișează public numărul de descărcări, ci evaluări și poziția în categorie.

Ce funcții are aplicația de pariuri sportive Superbet?

Statistici și clasamente, scoruri live, livestream, notificări pentru meciurile pariate, creare și verificare de bilete, Cash Out, Bet Builder, secțiunea „Bonusurile mele” și rețeaua SuperSocial.

Pot vedea meciuri live în aplicația Superbet?

Da, pentru evenimentele care au streaming. Transmisia apare în același ecran cu oferta live, iar disponibilitatea diferă în funcție de competiție.

Cum activez notificările în aplicația Superbet?

Din meniul contului (iconița din partea stânga-sus a ecranului), în secțiunea Setări, la Notificări. De acolo alegi pentru ce evenimente vrei alerte.

Există o aplicație separată pentru casino?

Da. Superbet are o aplicație pentru pariuri sportive și una pentru jocuri și casino. Poți instala ambele și poți trece ușor de la una la alta.

De unde descarc aplicația de pariuri în mod oficial?

Din Google Play, App Store sau Huawei AppGallery, ori de pe pagina oficială a operatorului. Evită fișierele instalate din surse neoficiale.

Concluzie: cea mai descărcată aplicație de pariuri contează mai puțin decât funcțiile ei

Popularitatea unei aplicații de pariuri este greu de comparat exact, pentru că nu există un clasament public oficial. Mai util este să compari funcțiile care contează: statisticile, livestream-ul, notificările, gestionarea biletelor și informațiile despre licență. Aplicația de pariuri sportive Superbet reunește aceste funcții, dar niciun instrument nu garantează un rezultat.

Joc responsabil: jocurile de noroc sunt interzise minorilor (18+), implică risc financiar și trebuie să rămână o formă de divertisment, nu o sursă de venit. Stabilește limite clare de buget și de timp.

Conținut sponsorizat de Superbet