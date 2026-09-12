Care este valoarea pagubelor atacurilor asupra Ucrainei în 2026. Kievul se pregătește pentru o iarnă grea

Ucraina se pregătește pentru o iarnă grea ce măsură ce intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii și industriei adâncesc criza bugetară, a admis ministrul Economiei Oleksandr Kravcenko, citat de Reuters.

Oleksandr Kravcenko susține că loviturile aeriene ale Rusiei au produs pagube de 10 miliarde de dolari în acest an, iar costurile economice mai ample generate de lovituri și de blocada porturilor ucrainene se ridică la circa 1,5% din PIB.

„Anticipăm o iarnă foarte dificilă atât din perspectiva infrastructurii critice, care este distrusă în fiecare zi de atacurile rusești, cât și din perspectiva condițiilor general din țară. Toate acestea survin în circumstanțele în care spațiul fiscal și bugetar este foarte strâns”, a spus Kravcenko.

În afara de atacurile asupra orașelor ucrainene, Moscova a blocat porturile ucrainene de la Marea Neagră prin intensificarea atacurilor aeriene asupra sudului țării.

Venituri din exporturi estimate la 40 de miliarde de dolari sunt periclitate de blocadă, a spus Kravcenko. Exporturile Ucrainei, în mare parte produse agrocol și oțel, trec prin porturile de la Marea Neagră.

Veniturile bugetare au fost mai mici cu 1,35 de miliarde de dolari decât cele estimate pentru primele opt luni ale anului, un sfert din aceste pierderi fiind înregistrate doar în luna august, potrivit șefei comisiei parlamentare de buget, Roksolana Pidlasa.

Ea a estimat că Ucraina nu poate finanța singură nevoile sale de apărare din venituri proprii, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți. Doar în primele opt luni din acest an, au fost cheltuiți 42 de miliarde de dolari pentru apărare, fără a pune la socoteală armamentul primit din străinătate.

Costul zilnic al războiului a ajuns la 190.000.000 dolari în acest an, prin comparație cu 140.000.000 în 2024, din cauza inflației, creșterii numărului de soldați și a costurilor cu plățile sociale pentru familiile celor căzuți în luptă și a consumului de muniție în creștere.

Ucraina încearcă să obțină sprijin financiar de la aliații săi occidentali, însă până acum nu a fost identificată o soluție clară.